DIRETTA Coppa Italia: in campo Atalanta, Napoli e Inter | Seguile LIVE

Foto dell'autore

Seconda giornata dedicata agli ottavi di finale della competizione italiana: tre partite in programma oggi

La vittoria della Juventus di Luciano Spalletti contro l’Udinese di Kosta Runjaic ha aperto la tre giorni in programma per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Chivu in panchina prima della partita di Champions Atletico-Inter
Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

I bianconeri hanno battuto i friulani con il più classico dei risultati, 2-0 il finale grazie ad un autogol di Palma e alla rete su rigore di Manuel Locatelli.

Oggi scendono in campo, invece, altre sei squadre che si affrontano in gara unica per l’approdo ai quarti di finale: apre alle 15 Atalanta-Genoa, due formazioni reduce da vittorie nel turno precedente della Serie A.

Alle 18 è il turno del Napoli di Antonio Conte che ospita il Cagliari di Fabio Pisacane, mentre alle 21 l’Inter di Cristian Chivu affronta il Venezia di Giovanni Stroppa.

Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti live delle partite in programma.

RISULTATI E MARCATORI

Atalanta-Genoa, ore 15

Napoli-Cagliari, ore 18

Inter-Venezia, ore 21

 

