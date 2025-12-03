DIRETTA Coppa Italia: in campo Atalanta, Napoli e Inter | Seguile LIVE

Seconda giornata dedicata agli ottavi di finale della competizione italiana: tre partite in programma oggi
La vittoria della Juventus di Luciano Spalletti contro l’Udinese di Kosta Runjaic ha aperto la tre giorni in programma per gli ottavi di finale della Coppa Italia.
I bianconeri hanno battuto i friulani con il più classico dei risultati, 2-0 il finale grazie ad un autogol di Palma e alla rete su rigore di Manuel Locatelli.
Oggi scendono in campo, invece, altre sei squadre che si affrontano in gara unica per l’approdo ai quarti di finale: apre alle 15 Atalanta-Genoa, due formazioni reduce da vittorie nel turno precedente della Serie A.
Alle 18 è il turno del Napoli di Antonio Conte che ospita il Cagliari di Fabio Pisacane, mentre alle 21 l’Inter di Cristian Chivu affronta il Venezia di Giovanni Stroppa.
RISULTATI E MARCATORI
Atalanta-Genoa, ore 15
Napoli-Cagliari, ore 18
Inter-Venezia, ore 21