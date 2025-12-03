Atalanta
De Vrij, ultimo valzer con l’Inter: ha un altro club per gennaio

Il difensore olandese non è una pedina fondamentale per Chivu e rischia di perdere la chiamata di Koeman per i Mondiali

Ci sarà Stefan De Vrij questa sera al centro della difesa dell’Inter che fa il suo debutto in Coppa Italia negli ottavi di finale di Coppa Italia. Di nuovo in campo dopo quattro partite di fila in panchina tra Serie A e Champions League. Non si può certamente dire che sia un punto di riferimento per lo scacchiere di Cristian Chivu.

Calciomercato Inter, De Vrij nel mirino del Nottingham Forest
Stefan De Vrij, difensore dell’Inter (foto Ansa) – Calciomercato.it

Anzi, in questo momento il 33enne centrale difensivo olandese sembra l’ultima scelta in quel ruolo dietro ad Acerbi ed Akanji. Lo scarso impiego in nerazzurro ha avuto ripercussioni anche in Nazionale: zero minuti nelle due gare di ottobre e addirittura non convocato in quelle di novembre. Continuando così c’è il rischio che Koeman non lo porti ai Mondiali.

Ecco perché non si esclude un addio a gennaio, come gli avrebbe suggerito lo stesso Ct degli Oranje. Stando a quanto si legge sul portale britannico ‘Football Insider’, De Vrij potrebbe finire in Premier League. È il Nottingham Forest che starebbe pensando al numero 6 dell’Inter, specie qualora dovesse maturare la cessione di Murillo al Chelsea. Il suo agente Pastorello ha rinviato i discorsi sul futuro al termine della stagione, lasciando comunque aperta una porta ad una partenza anticipata.

