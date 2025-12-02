DIRETTA | Milan, caccia a un attaccante a gennaio – Tutte le news del 2 dicembre LIVE

Settimana dedicata alle partite di Coppa Italia prima del nuovo weekend di campionato, segui con noi tutte le ultime notizie
La 13esima giornata di Serie A si è chiusa con il successo della Cremonese a Bologna. Si prosegue con partite senza soluzione di continuità, con il via al programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Stasera, apre la Juventus contro l’Udinese.
Problemi per i bianconeri, dopo il grave infortunio di Vlahovic. Per qualche mese, il serbo fuori causa: Spalletti dovrà fare di necessità virtù, sullo sfondo possono muoversi anche valutazioni di mercato per il club.
LIVE
Milan, ritorno di fiamma per l'attaccante in Premier League
Il Milan pensa a rinforzi sul mercato di gennaio, si guarda in attacco: tornano a galla i nomi di Fullkrug e Mateta in Inghilterra, stando al ‘Corriere dello Sport’, operazioni però difficili senza la cessione di Gimenez.