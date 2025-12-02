Gol annullato a David, polemica sulla linea del fuorigioco: caso Candreva-bis

La rete annullata al centravanti canadese già fa discutere: e c’è un precedente venuto subito alla memoria

Un successo che ha mostrato, parallelamente, una crescita importante in termini di prestazione per la Juventus di Luciano Spalletti. Dopo la vittoria sull’Udinese, però, resta l’amaro in bocca soprattutto a Jonathan David.

Il centravanti canadese ha chiuso il suo match al minuto 74, senza reti all’attivo ma con un paio di occasioni clamorose per andare a segno. L’ex Lille, dopo aver propiziato l’autorete di Palma nel primo tempo, è stato al centro di un episodio controverso alla mezzora di gioco.

33′, Cambiaso imbecca proprio il centravanti bianconero che da posizione impossibile fulmina Sava con un gol strepitoso. Se inizialmente Fourneau concede la rete al classe ‘2000, successivamente il VAR annulla tutto. La motivazione è pazzesca.

David come Candreva: il fuorigioco fa discutere

Un fuorigioco che farà discutere quello di David, segnalato dal VAR e che ha negato la gioia del gol al numero 30. Il motivo? La linea ‘tracciata’ non sembra convincere.

Sembra, dalle immagini rilevate subito dopo la rete annullata, che al centro dell’area friulana vi fosse proprio Palma – autore dell’autorete nel primo tempo – a tenere in gioco il 25enne di Brooklyn. Una beffa che ricorda a suo modo un precedente noto in Italia. 12 settembre 2022, Juventus-Salernitana.

Viene annullata la rete a Milik anche se, quello che fu il primo evidente errore del VAR, risultò evidente quasi subito. Candreva, infatti, teneva in gioco la punta polacca ma la valutazione del quintetto arbitrale fu differente. Un ‘danno’ che, all’epoca, costò 2 punti ai bianconeri contro la squadra granata. Oggi, un particolare déjà vu.