Guirassy in rotta con il Borussia Dortmund: perché l’Inter può beffare Milan e Juventus

Le big del nostro campionato pronte a sfidarsi per l’attaccante guineano: i motivi per i quali può finire alla corte di Chivu

Negli ultimi anni, è stato uno degli attaccanti dal miglior rendimento. Serhou Guirassy torna a essere seguito da vicino dalla Serie A, dopo che in passato il Milan aveva avuto delle chances concrete di acquistarlo. Il bomber è ai ferri corti con il Borussia Dortmund e in estate può rappresentare una occasione da sfruttare. L’Inter, più di tutte, potrebbe avere la possibilità di fare centro.

Nonostante un rendimento di buon livello anche in questa stagione – 9 gol e 4 assist in 18 partite in tutte le competizioni – si respira una brutta aria attorno a lui tra i gialloneri. Ci sono tensioni con l’allenatore Kovac, da quando quest’ultimo ha decretato che l’attaccante non calcerà più i rigori. Al tempo stesso, però, la situazione è delicata anche con i compagni di squadra. In campo non ci sono buoni rapporti e in molti, in rosa, pensano che la maglia da titolare gli sia garantita a prescindere dalle sue prestazioni (3 gol nelle ultime 10 apparizioni).

Tutti motivi che concorrono a una probabile cessione estiva, a due anni dalla scadenza del contratto nel 2028, considerando anche che a marzo il giocatore compirà 30 anni. Ma si tratta di un profilo appetibile per molti grandi club. Ovviamente, ci si pensa anche in Italia. Le difficoltà economiche della Juventus non depongono a favore dei bianconeri, il Milan dovrebbe effettuare qualche cessione pesante prima di poter andare all’assalto. L’Inter avrebbe prontamente in cassa i 50 milioni della clausola rescissoria nel caso dell’addio di Marcus Thuram. E in effetti, Guirassy, per caratteristiche, andrebbe a ricalcare bene quelle del francese. Verso la fine della stagione, se ne saprà di più.