Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Guirassy in rotta con il Borussia Dortmund: perché l’Inter può beffare Milan e Juventus

Foto dell'autore

Le big del nostro campionato pronte a sfidarsi per l’attaccante guineano: i motivi per i quali può finire alla corte di Chivu

Negli ultimi anni, è stato uno degli attaccanti dal miglior rendimento. Serhou Guirassy torna a essere seguito da vicino dalla Serie A, dopo che in passato il Milan aveva avuto delle chances concrete di acquistarlo. Il bomber è ai ferri corti con il Borussia Dortmund e in estate può rappresentare una occasione da sfruttare. L’Inter, più di tutte, potrebbe avere la possibilità di fare centro.

Guirassy
Guirassy in rotta con il Borussia Dortmund: perché l’Inter può beffare Milan e Juventus – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Nonostante un rendimento di buon livello anche in questa stagione – 9 gol e 4 assist in 18 partite in tutte le competizioni – si respira una brutta aria attorno a lui tra i gialloneri. Ci sono tensioni con l’allenatore Kovac, da quando quest’ultimo ha decretato che l’attaccante non calcerà più i rigori. Al tempo stesso, però, la situazione è delicata anche con i compagni di squadra. In campo non ci sono buoni rapporti e in molti, in rosa, pensano che la maglia da titolare gli sia garantita a prescindere dalle sue prestazioni (3 gol nelle ultime 10 apparizioni).

Tutti motivi che concorrono a una probabile cessione estiva, a due anni dalla scadenza del contratto nel 2028, considerando anche che a marzo il giocatore compirà 30 anni. Ma si tratta di un profilo appetibile per molti grandi club. Ovviamente, ci si pensa anche in Italia. Le difficoltà economiche della Juventus non depongono a favore dei bianconeri, il Milan dovrebbe effettuare qualche cessione pesante prima di poter andare all’assalto. L’Inter avrebbe prontamente in cassa i 50 milioni della clausola rescissoria nel caso dell’addio di Marcus Thuram. E in effetti, Guirassy, per caratteristiche, andrebbe a ricalcare bene quelle del francese. Verso la fine della stagione, se ne saprà di più.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie