Vicario e la sua voglia d’Italia: come è cambiato il portiere in questi due anni

Il portiere, ormai stabilmente nel giro della Nazionale, pensa a una nuova avventura in Serie A ad altissimo livello: una crescita costante la sua negli ultimi tempi

Con una Serie A che da tempo non è più il campionato di riferimento, non sono pochi i giocatori nostrani andati ad affermarsi altrove. Tra questi, si è sicuramente ritagliato delle notevoli soddisfazioni Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham. Il 29enne friulano, dopo il periodo piuttosto fortunato in Inghilterra, sta pensando al ritorno in Italia, il che potrebbe accendere seriamente il mercato attorno a lui.

C’è un Milan con un Maignan in scadenza di contratto e con una situazione ancora di incertezza, anche se in queste ultime ore una candidata particolarmente credibile sembra l’Inter. I nerazzurri stanno già riflettendo da un po’ sul dopo Sommer e il profilo di Vicario potrebbe rappresentare una ottima soluzione in tal senso, anche se l’età dell’estremo difensore andrà valutata relativamente ai paletti di Oaktree.

Il costo orientativo del cartellino di Vicario è di circa 30 milioni di euro. Un valore salito considerevolmente rispetto ai poco meno di venti milioni per i quali i londinesi se lo erano assicurato nell’estate del 2023. Con gli ‘Spurs’, del resto, Vicario ha confermato e anche migliorato la sua regolarità di rendimento e si è fatto apprezzare per la spettacolarità di alcuni interventi specie nell’uno contro uno con gli attaccanti avversari. Al netto dell’errore del weekend contro il Fulham, con una uscita scriteriata che ha propiziato il primo gol dei ‘Cottagers’.

In maglia Tottenham, Vicario si è fatto notare al punto da entrare in pianta stabile nel giro della Nazionale. E a maggio è stato tra i protagonisti della vittoria dell’Europa League. I tempi potrebbero essere maturi per un nuovo giro di giostra in Serie A, dopo che con l’Empoli aveva spiccato il volo. Mettersi alla prova in una big gli farebbe piacere, il contratto in scadenza nel 2028 fa sì che le riflessioni possano iniziare.