Infortunio Gatti e ansia Juve: salta solo il Napoli?

Il problema del centrale bianconero contro l’Udinese fa temere il peggio: ora Gatti rischia di saltare Napoli-Juve

Rischiano di essere ore di apprensione in casa bianconera. Perché se da un lato la prestazione della Juventus di Luciano Spalletti nel primo tempo contro l’Udinese ha in buona parte convinto, dall’altro c’è il rischio di perdere a lungo Federico Gatti.

Federico Gatti, centrale della Juventus
Infortunio Gatti e ansia Juve: salta il Napoli? (Ansafoto) – Calciomercato.it

Un infortunio, l’ennesimo per la retroguardia bianconera che entro fine anno dovrebbe riabbracciare Bremer, che ha coinvolto l’ex centrale del Frosinone. Niente scontro di gioco: ed è proprio questo a preoccupare.

Gatti, in marcatura su Buksa sulla linea di centrocampo, ha fatto un innaturale movimento all’indietro: il ginocchio sinistro, però, per un attimo sembra essere rimasto piantato sul terreno. Da lì i problemi.

Napoli-Juve, Gatti ci sarà? La situazione

Il difensore al minuto 56′ è stato costretto a lasciare il rettangolo verde: un fastidio, quello al ginocchio sinistro, che nelle prossime ore terrà in apprensione il popolo bianconero.

Federico Gatti con la maglia bianconera
Napoli-Juve, Gatti ci sarà? La situazione (Ansafoto) – Calciomercato.it

Domenica sera, fischio d’inizio alle 20:45 allo Stadio Diego Maradona, il big match contro gli azzurri. Una sfida nella quale Gatti potrebbe risultare assente: si attendono dunque novità sulle condizioni del calciatore che, anche a titolo precauzionale, potrebbe rimanere fuori dalla lista dei convocati di Spalletti.

Appena avvertito il fastidio al ginocchio sinistro l’ex Frosinone, che quest’anno ha già collezionato 13 presenze e 2 gol tra Serie A e Champions, è apparso scuro in volta.

Da Torino arrivano pessime notizie: pare si tratti di distorsione, nella giornata di domani sono attesi i controlli strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio. Col Napoli sembra ormai quasi impossibile la presenza di Gatti in campo.

