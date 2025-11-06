DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 6 novembre: Vanoli alla Fiorentina

Ecco tutte le notizie di giovedì 6 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, novità dai campi e tanto altro su Calciomercato.it

Dopo gli impegni di Champions League e le vittorie di Atalanta e Inter, arriva il giorno dell’Europa League e della Conference. Tocca a Roma, Bologna e Fiorentina scendere in campo. Tensione in Francia durante Marsiglia-Atalanta, con un battibecco sfociato quasi in rissa tra Lookman e Juric. Tutto nella norma secondo il tecnico, visto che il calciatore non avrebbe accettato la sostituzione a gara in corso.

Oggi la Roma priva di Bailey, Dybala e Ferguson, va a Glasgow per sfidare il Rangers; il Bologna affronta il Brann e la Fiorentina il Mainz. I viola sono pronti ad accogliere anche il loro nuovo allenatore dopo l’esonero di Stefano Pioli: Paolo Vanoli batte la concorrenza di Raffaele Palladino, potrebbe andare in panchina già in questo weekend di campionato.