Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 6 novembre: Vanoli alla Fiorentina

Foto dell'autore

Ecco tutte le notizie di giovedì 6 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, novità dai campi e tanto altro su Calciomercato.it

Dopo gli impegni di Champions League e le vittorie di Atalanta e Inter, arriva il giorno dell’Europa League e della Conference. Tocca a Roma, Bologna e Fiorentina scendere in campo. Tensione in Francia durante Marsiglia-Atalanta, con un battibecco sfociato quasi in rissa tra Lookman e Juric. Tutto nella norma secondo il tecnico, visto che il calciatore non avrebbe accettato la sostituzione a gara in corso.

Paolo Vanoli
Paolo Vanoli vicinissimo all’accordo con la Fiorentina (ANSA) Calciomercato.it

Oggi la Roma priva di Bailey, Dybala e Ferguson, va a Glasgow per sfidare il Rangers; il Bologna affronta il Brann e la Fiorentina il Mainz. I viola sono pronti ad accogliere anche il loro nuovo allenatore dopo l’esonero di Stefano Pioli: Paolo Vanoli batte la concorrenza di Raffaele Palladino, potrebbe andare in panchina già in questo weekend di campionato.

Fiorentina ad un passo da Vanoli

La Fiorentina affronta il Mainz in Conference League, ma presto deve dare una svolta alla sua stagione. Sulla panchina viola, momentaneamente c’è Galloppa, proveniente dal settore giovanile viola; da domani il tecnico potrebbe essere Paolo Vanoli. Sarebbe stata raggiunta la base d’accordo per un contratto fino al 2027. Il debutto è previsto contro il Genoa.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie