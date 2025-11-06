DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 6 novembre: Vanoli alla Fiorentina

Ecco tutte le notizie di giovedì 6 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, novità dai campi e tanto altro su Calciomercato.it
Dopo gli impegni di Champions League e le vittorie di Atalanta e Inter, arriva il giorno dell’Europa League e della Conference. Tocca a Roma, Bologna e Fiorentina scendere in campo. Tensione in Francia durante Marsiglia-Atalanta, con un battibecco sfociato quasi in rissa tra Lookman e Juric. Tutto nella norma secondo il tecnico, visto che il calciatore non avrebbe accettato la sostituzione a gara in corso.
Oggi la Roma priva di Bailey, Dybala e Ferguson, va a Glasgow per sfidare il Rangers; il Bologna affronta il Brann e la Fiorentina il Mainz. I viola sono pronti ad accogliere anche il loro nuovo allenatore dopo l’esonero di Stefano Pioli: Paolo Vanoli batte la concorrenza di Raffaele Palladino, potrebbe andare in panchina già in questo weekend di campionato.
Fiorentina ad un passo da Vanoli
La Fiorentina affronta il Mainz in Conference League, ma presto deve dare una svolta alla sua stagione. Sulla panchina viola, momentaneamente c’è Galloppa, proveniente dal settore giovanile viola; da domani il tecnico potrebbe essere Paolo Vanoli. Sarebbe stata raggiunta la base d’accordo per un contratto fino al 2027. Il debutto è previsto contro il Genoa.