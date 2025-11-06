Sorteggi Champions: Napoli contro Osimhen, Inter in Germania e la Juve…

Il cammino in Europa delle squadre di Chivu, Conte, Spalletti e Juric tra playoff e ottavi di finale. Ecco tutti i possibili accoppiamenti

Giro di boa nella fase a girone unico di Champions League. Con le partite di ieri, sono state giocate quattro delle otto giornate, che permettono di fare i primi bilanci e di ipotizzare gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta. Per quanto riguarda i club italiani, sorride solo l’Inter: sfruttando un calendario favorevole, la squadra di Chivu ha fatto bottino pieno e, salvo sorprese, è già almeno ai playoff.

Con altri 5 o 6 punti, però, i nerazzurri si garantirebbero anche agli ottavi. Bisognerà fare quindi una vittoria, due pareggi e una sconfitta (o due vittorie e due sconfitte) nelle ultime quattro sfide, tutte complicate. Nell’ordine Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. Con l’attuale classifica, gli stessi tedeschi sarebbero il pericolo numero uno agli ottavi, con le altre possibili avversarie che sarebbero Sporting CP, Monaco e Pafos.

Il successo in extremis contro il Marsiglia ha permesso non solo a Juric di puntellare la panchina, ma soprattutto all’Atalanta di fare un bel balzo al 16esimo posto in classifica. Per mantenere i playoff agli orobici servono altre due vittorie nelle prossime gare contro Eintracht Francoforte, Chelsea, Athletic Bilbao e Union Saint Gilloise.

Napoli e Juventus, jolly esauriti: tre vittorie a testa per i playoff Champions

La situazione più difficile è quella della Juventus, ancora a caccia della prima vittoria in campo internazionale. I jolly sono finiti per gli uomini di Spalletti, che oggi sarebbero eliminati. Ora arrivano avversarie più abbordabili, contro iquali è necessario fare almeno 10 punti. Si parte dal Bodo Glimt, si prosegue con Pafos e Benfica, infine si chiude con il Monaco.

Discorso simile per il Napoli che occupa il 24esimo e ultimo posto utile per i playoff: c’è bisogno di tre vittorie contro Qarabag, Benfica e Copenaghen prima dell’ultimo atto col Chelsea. Con l’attuale graduatoria, peraltro, gli azzurri di Conte potrebbero trovarsi a sfidare una tra il Tottenham e il Galatasaray del grande ex Osimhen nello spareggio per accedere agli ottavi di finale di Champions League.