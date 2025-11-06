Mancini alla Juve prima di Spalletti: retroscena svelato in diretta | ESCLUSIVO

L’ex Lazio e Inter ha parlato anche del big match del Meazza di domenica sera

Cesar Aparecido e il retroscena Mancini-Juve svelato nel corso del suo intervento in diretta a INTER ZONE, programma dedicato ai nerazzurri in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it.

“Mancini? Ci siamo visti qualche settimana fa – le parole dell’ex esterno di Lazio e Inter – Il mister ha tanta voglia di tornare e di rimettersi in gioco. È stato il più forte al mondo. Un ritorno in Italia è difficile. C’è stato qualche contatto a inizio stagione con la Juve, quando la posizione di Tudor era molto incerta” e prima dell’affondo per Spalletti. Mancini sta per tornare in panchina, ma in Qatar: diverse fonti danno per imminente il suo approdo all’Al-Sadd.

Cesar ha parlato anche di Inter, lanciando più di una critica alla squadra di Chivu: “L’Inter è una squadra che necessita ancora di tanto lavoro. Ieri sera col Kairat non riusciva a cambiare passo e ha concesso troppo. Ci sono tanti giocatori fortissimi che non riescono a esprimersi come una volta. L’esempio più notevole è Davide Fattesi“.

Chiosa su Inter-Lazio di domenica sera, lui che è un doppio ex: “I nerazzurri troveranno una Lazio motivata, perché giocare a San Siro è sempre meraviglioso. Sarà una partita bella per le caratteristiche che ha la Lazio e per quanto l’Inter deve ancora fare”.