PAGELLE E TABELLINO RANGERS-ROMA 0-2: Dovbyk da assist-man, Soulé-Pellegrini autoritari

Voti e giudizi del match di Ibrox, valido per la 4a giornata della League Phase dell’Europa League 2025/26

Soulé (Ansafoto) – calciomercato.it

Rangers

Butland 6

Tavernier 5,5

Souttar 5,5

Djiga 5

Aarons 5,5

Raskin 5,5. Dal 61′ Diomande 6

Barron 6

Meghoma 5,5. Dal 46′ Aasgaard 6,5

Moore 6. Dall’81’ Curtis sv

Gassama 6. Dal 61′ Danilo 6

Chermiti 5,5. Dal 73′ Miovski 6

All. Danny Röhl 5,5

Roma

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6

Hermoso 6

Celik 6. Dal 73′ Wesley 6

El Aynaoui 6,5

Cristante 7

Tsimikas 5,5. Dal 73′ Rensch 6

Soulé 7. Dal 66′ El Shaarawy 6

Pellegrini 7. Dal 66′ Koné 6

Dovbyk 6,5. Dall’86’ Pisilli sv

All. Gian Piero Gasperini 7

Il tabellino di Rangers-Roma 0-2

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Raskin (61′ Diomande), Barron, Meghoma (46′ Aasgaard); Moore (81′ Curtis), Gassama (61′ Danilo); Chermiti (73′ Miovski). A disp.: Kelly, Wright, Antman, Cornelius, Cameron, Rice, Fernandez, Miovski. All. Danny Röhl.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik (73′ Wesley), El Aynaoui, Cristante, Tsimikas (73′ Rensch); Soulé (66′ El Shaarawy), Pellegrini (66′ Koné); Dovbyk (86′ Pisilli). A disp.: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Wesley, Romano. All. Gian Piero Gasperini.

Marcatori: 13′ Soulé (R), 37′ Pellegrini (R)

Arbitro: Krogh (Danimarca). Assistenti: Rasmussen-Bramsen. IV Uomo: Kristoffersen. Var: Van Driessche (Belgio). AVar: Delajod (Francia).

