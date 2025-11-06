Atalanta
Fiorentina-Vanoli, trattativa no stop. Il tecnico è sempre più vicino – CM.IT

Foto dell'autore

L’ex manager del Torino è ad un passo dalla panchina viola: battuta la concorrenza di Palladino

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi: Vanoli resta il forte candidato per la panchina della Fiorentina. Nessun ribaltone, quindi: da tempo, infatti, l’ex tecnico del Torino è un nome caldo per la società toscana, alle prese con una vera rivoluzione. L’agente dell’allenatore è in stretto contatto con la Viola per trovare l’accordo sulla durata e sui termini economici del contratto.

Paolo Vanoli
Paolo Vanoli ad un passo dalla Fiorentina (ANSA) Calciomercato.it

Promosso, intanto, Goretti come ds, Galloppa ha il compito di guidare la squadra in queste ore, in attesa appunto di novità. In occasione della puntata di ‘TIAMOCALCIOMERCATO’, abbiamo parlato con il collega Dario Pellegrino del momento della squadra viola e del desiderio dei calciatori di tornare a lavorare con Palladino. “I senatori della Fiorentina rivorrebbero sulla panchina Raffaele Palladino che non so quanta voglia abbia di vestire il viola“, ha precisato ieri Dario Pellegrino. 

Novità sul futuro di Palladino

Anche secondo quanto risulta a calciomercato.it, la pista per il ritorno del tecnico campano non si è mai scaldata. Tra l’altro, l’ex Monza ha pure degli interessamenti dall’estero, che potrebbero concretizzarsi più avanti. Va monitorata anche la panchina dell’Atalanta, ma da quanto trapela al momento Juric rimane al suo posto. 

