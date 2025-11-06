Atalanta
Juve-Inter: si accende la sfida per il nuovo centrocampista! Contatti partiti

Con la direttrice Eleonora Trotta e Riccardo Meloni, nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news di calciomercato Juventus

La Juventus non è andata oltre un pareggio per 1-1 nella quarta giornata di Champions League. Il percorso europeo dei bianconeri inizia quindi a complicarsi parecchio arrivati al giro di boa, ma non tutto è ancora perduto.

Contro lo Sporting è arrivato anche l’esordio Champions di Spalletti da allenatore juventino dopo la vittoria alla prima in campionato contro la Cremonese. L’allenatore toscano avrà tantissimo da lavorare per rimettere in sesto la squadra per creare un’identità di gioco ben precisa e che possa essere accompagnata a risultati positivi.

Proprio di Juventus abbiamo parlato a TiAmoCalciomercato.it su YouTube con la direttrice Eleonora Trotta e Riccardo Meloni. Dopo una fase introduttiva, passata anche dalla ritrovata centralità di Vlahovic, la discussione si focalizza su una problematica più profonda relativa alla fragilità del centrocampo, che appare l’elemento di maggiore preoccupazione per i bianconeri anche in ottica futura.

Juve-Inter: si accende la sfida per il nuovo centrocampista! (Ansafoto) – calciomercato.it

Il rendimento di molti interpreti è altalenante e una mano potrebbe dover arrivare dalla prossima sessione di calciomercato. Spalletti, in questo senso, dal suo primo incontro con Comolli ha evidenziato la necessità di inserire in rosa un regista. Anche se non ha queste caratteristiche uno dei nomi che la Juve sta seguendo di più è quello di Arthur Atta, grande sorpresa di questa prima fase di campionato con la maglia dell’Udinese.

Capace di abbinare fisico, tecnica e capacità di inserimento, Atta però sta suscitando l’interesse crescente di diverse big italiane come anche Inter e Napoli. Non è quindi da escludere che nelle prossime sessioni possa prospettarsi una battaglia tra Spalletti, Chivu ed anche Conte per aggiudicarselo.

