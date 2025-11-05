DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 5 novembre: Gimenez annuncia “Devo fermarmi”. Bailey ko | LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 5 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

Né la Juve né il Napoli sono riuscite a centrare l’obiettivo di vincere la propria partita di Champions League che sarebbe stata fondamentale per il proprio cammino. Così, dopo altri due pareggi, la classifica per entrambe è deficitaria: Napoli 21esimo con 4 punti e la Juve 23esima con 3.

E con ogni probabilità la situazione sarà peggiorata alle ore 23 di questa sera, quando saranno concluse tutte quante le partite di questa Champions. L’Inter ha la grande chance di agganciare la vetta e ipotecare probabilmente un pezzo di ottavi, l’Atalanta ha bisogno di risorgere.

LIVE

08:25 Gimenez: "Da mesi infortunato alla caviglia, ora devo fermarmi" Santiago Gimenez prende la parola su Instagram: “Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo. Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Santiago Gimenez (@sant.gimenez)