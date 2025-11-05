DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 5 novembre: Gimenez annuncia “Devo fermarmi”. Bailey ko | LIVE

Atalanta
DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 5 novembre: Gimenez annuncia "Devo fermarmi". Bailey ko

Ecco tutte le notizie di oggi 5 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

Né la Juve né il Napoli sono riuscite a centrare l’obiettivo di vincere la propria partita di Champions League che sarebbe stata fondamentale per il proprio cammino. Così, dopo altri due pareggi, la classifica per entrambe è deficitaria: Napoli 21esimo con 4 punti e la Juve 23esima con 3.

E con ogni probabilità la situazione sarà peggiorata alle ore 23 di questa sera, quando saranno concluse tutte quante le partite di questa Champions. L’Inter ha la grande chance di agganciare la vetta e ipotecare probabilmente un pezzo di ottavi, l’Atalanta ha bisogno di risorgere.

Gimenez: "Da mesi infortunato alla caviglia, ora devo fermarmi"

Santiago Gimenez prende la parola su Instagram: “Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo. Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!”

 

Roma, altri guai per Gasperini: si ferma anche Bailey

Secondo quanto riporta Il Tempo, Leon Bailey ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento di ieri e adesso le sue condizioni sono da valutare. Il giamaicano salterà la partita coi Rangers, aggiungendosi alle assenze di Ferguson e Dybala. In attacco è emergenza per Gasperini.

