DIRETTA Champions League, Inter-Kairat e Marsiglia-Atalanta: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite delle squadre italiane

Dopo i due pareggi ottenuti da Juventus Napoli nelle gare di ieri, questa sera toccherà a Inter Atalanta provare a rialzare le sorti delle squadre italiane, anche in ottica Ranking Uefa ed eventuale quinto posto in Champions League.

Cristian Chivu in panchina durante la Champions League
Diretta Inter-Kairat live (ANSA FOTO) – calciomercato.it

Reduci dalla vittoria al foto finish in casa del Verona raggiunta grazie all’autogol di Frese, i nerazzurri di Milano ospitano la cenerentola Kairat. In caso di vittoria, l’undici allenato da Cristian Chivu raggiungerebbe in vetta alla classifica del maxi girone Arsenal e Bayern Monaco, uniche squadre attualmente a punteggio pieno.

Rispetto alla trasferta in terra veneta, l’allenatore nerazzurro ha deciso di convocare Marcus Thuram, ormai pienamente guarito dall’infortunio rimediato più di un mese fa. Decisamente più proibitivo è l’impegno dei nerazzurri di Bergamo.

Finito nel mirino della critica dopo la sconfitta in casa dell’Udinese e per la pareggite acuta della squadra, Ivan Juric ha bisogno di un’impresa, sia in ottica qualificazione, sia per rinsaldare la sua posizione sulla panchina oroboica, con i nomi di Raffaele Palladino Thiago Motta che emergono già come potenziali sostituti. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Kairat e OM-Atalanta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata; Kassabulat, Arad; Gromyko, Joginho, Satpayev; Edmilson. Allenatore: Urazbakhtin

MARSIGLIA (3-4-3): Rulli; Pavard, Egan-Riley, Aguerd; Murillo, O’Riley, Hojbjerg, Garcia; Greenwood, Aubameyang, Paixao. Allenatore: De Zerbi
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric

