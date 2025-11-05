DIRETTA Champions League, Inter-Kairat e Marsiglia-Atalanta: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite delle squadre italiane

Dopo i due pareggi ottenuti da Juventus e Napoli nelle gare di ieri, questa sera toccherà a Inter e Atalanta provare a rialzare le sorti delle squadre italiane, anche in ottica Ranking Uefa ed eventuale quinto posto in Champions League.

Reduci dalla vittoria al foto finish in casa del Verona raggiunta grazie all’autogol di Frese, i nerazzurri di Milano ospitano la cenerentola Kairat. In caso di vittoria, l’undici allenato da Cristian Chivu raggiungerebbe in vetta alla classifica del maxi girone Arsenal e Bayern Monaco, uniche squadre attualmente a punteggio pieno.

Rispetto alla trasferta in terra veneta, l’allenatore nerazzurro ha deciso di convocare Marcus Thuram, ormai pienamente guarito dall’infortunio rimediato più di un mese fa. Decisamente più proibitivo è l’impegno dei nerazzurri di Bergamo.

Finito nel mirino della critica dopo la sconfitta in casa dell’Udinese e per la pareggite acuta della squadra, Ivan Juric ha bisogno di un’impresa, sia in ottica qualificazione, sia per rinsaldare la sua posizione sulla panchina oroboica, con i nomi di Raffaele Palladino e Thiago Motta che emergono già come potenziali sostituti. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Kairat e OM-Atalanta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata; Kassabulat, Arad; Gromyko, Joginho, Satpayev; Edmilson. Allenatore: Urazbakhtin

MARSIGLIA (3-4-3): Rulli; Pavard, Egan-Riley, Aguerd; Murillo, O’Riley, Hojbjerg, Garcia; Greenwood, Aubameyang, Paixao. Allenatore: De Zerbi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric

