Carlos Augusto salva l’Inter contro il Kairat. Colpaccio Atalanta in casa di De Zerbi

L’Inter supera di misura un sorprendente Kairat, colpo esterno della Dea sul campo dell’OM. I risultati della serata di Champions League
Dopo i due pareggi di Napoli e Juventus, arrivano due vittorie importanti per Inter ed Atalanta nel mercoledì di Champions League.
Quarta vittoria consecutiva per i nerazzurri a San Siro: la squadra di Chivu ha battuto 2-1 il Kairat Almaty. Il match, nonostante le tante occasioni, si sblocca solo al 45′ con capitan Lautaro. Nella ripresa, però, la squadra kazaka pareggia con Arad al 55′, poi il nuovo e definitivo vantaggio nerazzurro al 67′ con Carlos Augusto. L’Inter rimane così a punteggio pieno nella “fase a campionato” insieme a Bayern Monaco ed Arsenal.
Vittoria ancora più pesante per l’Atalanta di Juric, che passa al Velodrome contro il Marsiglia di De Zerbi. La Dea gioca una gara di grande intensità e nel primo tempo sbaglia anche un rigore con De Ketelaere. Nella ripresa viene annullato un gol a Lookman, poi al 90’ il Marsiglia protesta per un mani di Ederson, ma sulla ripartenza Samardzic fa 1-0. La rete, convalidata dal Var, regala tre punti preziosissimi a Juric.
INTER-KAIRAT ALMATY 2-1: 45′ Lautaro Martinez (I), 67′ Carlos Augusto, 55′ Arad
MARSIGLIA-ATALANTA 0-1: Samardzic (A)
CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Bayern Monaco, Arsenal, Inter punti 12; Manchester City 10; PSG, Newcastle, Real Madrid, Liverpool, Galatasaray 9; Tottenham 8; Barcellona, Chelsea, Sporting, Borussia Dortmund, Qarabag e Atalanta 7; Atletico Madrid 6; PSV Eindhoven, Monaco, Pafos, Bayer Leverkusen 5; Club Brugge, Eintracht Francoforte, Napoli 4; Marsiglia, Juventus, Athletic Bilbao, Union SG 3; Bodo Glimt, Slavia Praga, Olympiacos 2; Villarreal, Copenaghen, Kairat Almaty 1; Benfica, Ajax 0.