Conte e il Catenaccio Eintracht, Althoff: “Lo 0-0 è una vittoria per Toppmoller” | ESCLUSIVO

Il giornalista tedesco della Bild commenta le parole del tecnico del Napoli dopo il pareggio in Champions League

Il Napoli non va oltre lo 0-0 in casa contro l’Eintracht Francoforte nella quarta giornata della fase a girone unico di Champions League. Un pareggio che relega i partenopei nella parte bassa della classifica, lontano dai primi otto posti che valgono l’accesso diretto agli ottavi di finale, ma anche a rischio taglio delle ultime dodici che non partecipano nemmeno ai playoff.

Nel post partita Antonio Conte non ha fatto mea culpa, anzi: ha puntato il dito contro i tedeschi, rei di aver fatto un catenaccio all’italiana. “Quella di Conte non è un’accusa, ma una giusta osservazione – ha dichiarato in esclusiva a Calciomercato.it Jorg Althoff – Prima di ieri, la squadra di Toppmoller aveva subito 31 gol in 14 partite: 5 contro il Liverpool, 5 contro l’Atletico Madrid, 4 contro il Borussia Monchengladbach, 3 contro il Bayern Monaco e così via”.

“Il tecnico dell’Eintracht è stato criticato per questo e c’era urgente bisogno di migliorare la fase difensiva. E a Napoli ci è riuscito schierando una difesa a cinque ed il solo Burkardt come centravanti. Hanno concesso soltanto un’occasione per segnare. Lo 0-0 è una vittoria importante per la squadra di Francoforte” conclude il giornalista di ‘Sport Bild’ ai nostri microfoni.