Serie A, gli arbitri dell’undicesima giornata: Zufferli e Manganiello per i big match

Sabato pomeriggio il derby della Mole tra Juventus e Torino, mentre domenica il posticipo mette di fronte Inter e Lazio

Sono stati designati gli arbitri dell’undicesima giornata del campionato di Serie A che si apre venerdì con l’anticipo tra le neopromosse Pisa e Cremonese che sarà diretto da Marcenaro. Sabato aperitivo sotto la Mole con il derby tra Juventus e Torino che è stato affidato a Zufferli.

Arbitri Serie A, Zufferli per il derby Juve Torino
L’arbitro Zufferli designato per Juve-Torino (foto Ansa) – Calciomercato.it

Domenica pomeriggio i campioni d’Italia del Napoli fanno visita al Bologna, una sfida dal sapore europeo che sarà arbitrata da Chiffi. Il programma si chiude con l’altro big match tra Inter e Lazio, per il quale il designatore Rocchi ha deciso di affidarsi a Manganiello. Ecco tutti gli accoppiamenti:

PISA – CREMONESE Venerdì 7/11 h.20.45
MARCENARO
ALASSIO – GARZELLI
IV: BONACINA
VAR: SERRA
AVAR: PRONTERA

COMO – CAGLIARI Sabato 8/11 h. 15.00
PEZZUTO
TEGONI – CAVALLINA
IV: PERRI
VAR: AURELIANO
AVAR: FOURNEAU

LECCE – VERONA Sabato 8/11 h. 15.00
ABISSO
LAUDATO – BIFFI
IV: SACCHI J.L.
VAR: CAMPLONE
AVAR: GARIGLIO

JUVENTUS – TORINO Sabato 8/11 h. 18.00
ZUFFERLI
COSTANZO – PASSERI
IV: DOVERI
VAR: LA PENNA
AVAR: DI PAOLO

PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45
DI BELLO
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI

ATALANTA – SASSUOLO h. 12.30
CREZZINI
MOKHTAR – CECCON
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA

BOLOGNA – NAPOLI h. 15.00
CHIFFI
BERCIGLI – YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MASSA

GENOA – FIORENTINA h. 15.00
GUIDA
MELI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA

ROMA – UDINESE h. 18.00
COLLU
CIPRESSA – TRINCHIERI
IV: MUCERA
VAR: DIONISI
AVAR: FABBRI

INTER – LAZIO h. 20.45
MANGANIELLO
BERTI – CECCONI
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO

