PAGELLE E TABELLINO INTER-KAIRAT ALMATY 2-1: Frattesi sgonfio, che personalità Satpayev

Voti, top e flop della sfida di Champions andata in scena allo stadio ‘Meazza’
L’Inter fatica oltre il dovuto contro i kazaki del Kairat Almaty, ma alla fine riesce a conquistare la quarta vittoria nelle prime quattro partite di League Phase. Lautaro Martinez, uscito all’intervallo, e Carlos Augusto i migliori in campo, male invece Frattesi.
Pagelle Inter-Kairat Almaty
INTER
- Sommer 6,5
- Bisseck 6 – 80′ Akanji s.v.
- De Vrij 6,5
- TOP Carlos Augusto 6,5 – Evita all’Inter una pessima figura. Mica poco, anche se a quindici dal termine rischia di combinare una frittata. Perdonato.
- FLOP Dumfries 5 – Lascia Arad libero di saltare di testa per l’1-1. Molle anche quando l’Inter è chiamata ad attaccare.
- FLOP Frattesi 5 – Sembra avere le ruote sgonfie già in partenza. La troppa panchina gli ha tolto smalto, forse non ci crede più nemmeno lui. – Dal 63′ Sucic 6
- Barella 6 – Dal 71′ Calhanoglu 6
- Zielinski 6
- Dimarco 6,5
- TOP Lautaro 7 – Il golo lo ha voluto a tutti i costi: esultanza un po’ alla Maradona a Usa ’94, poi un mezzo sorriso esaudendo, in parte, il desiderio di Chivu. Prima, però, aveva lanciato un segnale ai compagni andando a difendere fino all’area dell’Inter. Nei momenti di difficoltà sa farsi sempre carico della sqauadra. Preservato, esce all’intervallo. Dal 46′ Bonny 6,5
- FLOP Pio Esposito 5,5 – Stasera si è palesata la sua inesperienza a certi livelli. Nelle difficoltà si è fatto un po’ travolgere, sbagliando quel che non doveva sbagliare. Dal 71′ Thuram 5,5
- All.Chivu 5,5
KAIRAT ALMATY
- Anarbekov 6,5
- FLOP Mrynskiy 5 – Contro Dimarco come un ragazzo timido al primo appuntamento
- Shirobokov 5,5
- Sorokin 5,5
- Luis Mata 6
- Kassabulat 6 – Dal 76′ Sadybekov s.v.
- Arad 6,5 – Dal 71′ Baybek s.v.
- Gromyko 6,5 – Dal 46′ Tapalov 6
- TOP Jorginho 7 – Brasiliano nei piedi, ma c’è molto di europeo nel modo in cui sa stare in campo. Fa sempre la cosa giusta e dirige quasi tutte le azioni offensive del Kairat. Faro. Dal 76′ Zaria s.v.
- TOP Satpayev 7 – Prende la traversa in una delle sue tante sortite offensive. Qualità e personalità non comuni in un ragazzo di soli 17 anni. Non a caso lo ha già preso il Chelsea. È il futuro, o meglio la speranza del calcio kazako.
- Edmilson 6 – Dal 71′ Ricardinho s.v.
- All.Urazbakhtin 7
- Arbitro Godinho 5
Tabellino Inter-Kairat Almaty 2-1
MARCATORI: 44′ Lautaro Martinez, 55′ Arad, 66′ Carlos Augusto
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (80′ Akanji), de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella (71′ Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez (46′ Bonny), Pio Esposito (71′ Thuram). All.: Chivu
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luís Mata; Kassabulat, Arad (71′ Baybek); Gromyko (46′ Tapalov), Jorginho (76′ Zaria), Satpayev; Edmilson (71′ Ricardinho). All.: Urazbakhtin.
ARBITRO: Godinho (POR)
L’arbitro ha ammonito Jorginho e Barella. Presenti 69.983 spettatori.