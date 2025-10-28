Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 28 ottobre: Juve, è lo Spalletti-day LIVE

Foto dell'autore

Ecco tutte le notizie di oggi 28 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

Giornata importante, quella di oggi, in campo e fuori. La Juventus del dopo Tudor può ripartire da Spalletti, l’ex Ct della Nazionale è la prima scelta. Previsti contatti per siglare l’accordo.

Luciano Spalletti
DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 28 ottobre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Intanto, si torna subito in campo, con il programma della nona giornata di Serie A per il turno infrasettimanale e le prime gare. Alle 18.30, apre Lecce-Napoli, con Atalanta-Milan alle 20.45.

LIVE

Juventus, Spalletti in pole: caccia all'intesa

La Juventus punta su Spalletti, nelle prossime ore si attendono novità: si va alla ricerca dell’accordo, Palladino alternativa se non ci fossero sviluppi positivi.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie