Spalletti prima scelta, Palladino in attesa: cosa sta succedendo adesso

La Juve, stamane, ha esonerato Igor Tudor.

Spalletti prima scelta, Palladino in attesa: cosa sta succedendo adesso | CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it

Come anticipato nelle scorse settimane, il tecnico croato aveva già saputo del licenziamento: restavano da definire solo le tempistiche. La decisione è arrivata stamane dopo la riunione della dirigenza e l’ok definitivo di Elkann. Luciano Spalletti come anticipato durante la live di Calciomercato.it, resta il preferito, con Palladino sempre in attesa.

Nessuna sorpresa, quindi. Tudor sapeva benissimo che la sua avventura alla Juventus aveva una scadenza fissata. In caso di pesante sconfitta, l’esonero sarebbe potuto arrivare anche al termine della partita contro il Real Madrid, ma il ko per 1-0 ha permesso alla società torinese di prendere altro tempo. L’ex ct della Nazionale era stato contattato anche in estate, prima della conferma di Tudor. In quel momento, però, non c’era massima condivisione e così si è deciso di rinnovare il contratto a Tudor. Adesso, a distanza di mesi, Spalletti può diventare l’allenatore della Juventus e, quindi, realizzare uno dei suoi sogni.

