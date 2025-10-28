PAGELLE E TABELLINO Lecce-Napoli 0-1: Neres cambia il match, Savic e Anguissa gli eroi di Conte

I top, i flop, tabellino completo e le pagelle di Lecce-Napoli, partita valida per la nona giornata di campionato:

Anguissa toglie le castagne dal fuoco ancora una volta e il Napoli mantiene il primo posto in classifica. Decisivo il colpo di testa del camerunense, nel secondo tempo, su assist di Neres.

Prima della marcatura di Anguissa, il Lecce ha avuto una grandissima chance per sbloccare il match e indirizzare l’intera partita. Camarda, però, ha fallito il calcio di rigore, neutralizzato da Milinkovic-Savic.

Le pagelle di Lecce-Napoli

LECCE

TOP Tiago Gabriel 6,5 – Neutralizza i due centravanti del Napoli. Tanto cuore, tanti duelli vinti. Ottima prestazione.

FLOP Camarda 5 – Sbaglia il rigore, ma è l’ultima cosa valutabile di una prestazione mediocre. Pochi palloni arrivati sui suoi piedi. Il tiro dal dischetto avrebbe sicuramente cambiato la sua partita.

Falcone 6

Veiga 5,5

Gaspar 6,5

Tiago Gabriel 6,5

Gallo 6,5

Coulibaly 6 (Maleh 6)

Ramadani 6

Berisha 6,5 (Pierret 6)

Pierotti 5,5 (Morente 6,5)

Camarda 5 (Stulic 5,5)

Banda 6 (N’dri 5,5)

Di Francesco 6

NAPOLI

TOP Anguissa 7 – Raggiunge i 4 gol del miglior marcatore del campionato del Napoli, ossia De Bruyne. Si traveste da vero bomber, dopo 3 giorni dal gol partita contro l’Inter. Centravanti di sfondamento adattato.

FLOP Lucca 5,5 – Altra occasione dal primo minuto, dopo aver trascorso l’intera partita in panchina contro l’Inter. Prova a giocare tanto di squadra, ma gli manca il giusto guizzo per essere pericoloso.

Milinkovic-Savic 7

Di Lorenzo 6

Juan Jesus 6

Buongiorno 6

Olivera 6 (Spinazzola 6)

Anguissa 7

Gilmour 6,5

Elmas 6 (Gutierrez s.v.)

Politano 6 (McTominay 6)

Lucca 5,5 (Hojlund 5,5)

Lang 6 (Neres 6,5)

Conte 6

Il tabellino di Napoli-Lecce

Marcatori: 69′ Anguissa

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (76′ Maleh), Ramadani, Berisha (76′ Pierret); Pierotti (46′ Morente), Camarda (70′ Stulic), Banda (65′ N’Dri)

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera (61′ Spinazzola); Anguissa, Gilmour, Elmas (85′ Gutierrez); Politano (61′ McTominay), Lucca (61′ Hojlund), Lang (68′ Neres)

Ammonizioni: Olivera (N), Ramadani (L)

Espulsioni: nessuna

Arbitro: Collu; assistenti: Rossi e Cavallina; IV: Massimi; VAR: Gariglia e Paterna

Note: 2′ di recupero nel primo tempo, 7′ di recupero nel secondo

Spettatori: 25.596