PAGELLE E TABELLINO Lecce-Napoli 0-1: Neres cambia il match, Savic e Anguissa gli eroi di Conte

Foto dell'autore

I top, i flop, tabellino completo e le pagelle di Lecce-Napoli, partita valida per la nona giornata di campionato:

Anguissa toglie le castagne dal fuoco ancora una volta e il Napoli mantiene il primo posto in classifica. Decisivo il colpo di testa del camerunense, nel secondo tempo, su assist di Neres.

Anguissa realizza il gol partita in Lecce-Napoli
Anguissa realizza il gol partita in Lecce-Napoli (LaPresse)

Prima della marcatura di Anguissa, il Lecce ha avuto una grandissima chance per sbloccare il match e indirizzare l’intera partita. Camarda, però, ha fallito il calcio di rigore, neutralizzato da Milinkovic-Savic.

Le pagelle di Lecce-Napoli

LECCE

TOP Tiago Gabriel 6,5 – Neutralizza i due centravanti del Napoli. Tanto cuore, tanti duelli vinti. Ottima prestazione.

FLOP Camarda 5 – Sbaglia il rigore, ma è l’ultima cosa valutabile di una prestazione mediocre. Pochi palloni arrivati sui suoi piedi. Il tiro dal dischetto avrebbe sicuramente cambiato la sua partita.

  • Falcone 6
  • Veiga 5,5
  • Gaspar 6,5
  • Tiago Gabriel 6,5
  • Gallo 6,5
  • Coulibaly 6 (Maleh 6)
  • Ramadani 6
  • Berisha 6,5 (Pierret 6)
  • Pierotti 5,5 (Morente 6,5)
  • Camarda 5 (Stulic 5,5)
  • Banda 6 (N’dri 5,5)
  • Di Francesco 6

NAPOLI

TOP Anguissa 7 – Raggiunge i 4 gol del miglior marcatore del campionato del Napoli, ossia De Bruyne. Si traveste da vero bomber, dopo 3 giorni dal gol partita contro l’Inter. Centravanti di sfondamento adattato.

FLOP Lucca 5,5 – Altra occasione dal primo minuto, dopo aver trascorso l’intera partita in panchina contro l’Inter. Prova a giocare tanto di squadra, ma gli manca il giusto guizzo per essere pericoloso.

  • Milinkovic-Savic 7
  • Di Lorenzo 6
  • Juan Jesus 6
  • Buongiorno 6
  • Olivera 6 (Spinazzola 6)
  • Anguissa 7
  • Gilmour 6,5
  • Elmas 6 (Gutierrez s.v.)
  • Politano 6 (McTominay 6)
  • Lucca 5,5 (Hojlund 5,5)
  • Lang 6 (Neres 6,5)
  • Conte 6

Il tabellino di Napoli-Lecce

Marcatori: 69′ Anguissa

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (76′ Maleh), Ramadani, Berisha (76′ Pierret); Pierotti (46′ Morente), Camarda (70′ Stulic), Banda (65′ N’Dri)

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera (61′ Spinazzola); Anguissa, Gilmour, Elmas (85′ Gutierrez); Politano (61′ McTominay), Lucca (61′ Hojlund), Lang (68′ Neres)

Ammonizioni: Olivera (N), Ramadani (L)
Espulsioni: nessuna
Arbitro: Collu; assistenti: Rossi e Cavallina; IV: Massimi; VAR: Gariglia e Paterna
Note: 2′ di recupero nel primo tempo, 7′ di recupero nel secondo
Spettatori: 25.596

