Conte al veleno, attacco a Marotta: “Parole per indirizzare gli arbitri”

Antonio Conte replica alle dichiarazioni di Marotta post Napoli-Inter: il commento del tecnico dopo la vittoria di Lecce

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli di Antonio Conte. Dopo il successo nello scontro diretto con l’Inter, i campioni d’Italia si sono imposti anche sul campo del Lecce. Ancora decisivo Anguissa.

Intervenuto in conferenza stampa dal Via del Mare, Conte è tornato anche sulle accese polemiche degli ultimi giorni post Napoli-Inter. Il tecnico azzurro ha replicato anche alle dichiarazioni di Beppe Marotta: “Non è giusto venire qui e lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all’ultima partita con comportamenti diversi da parte di altri. Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi e nella classe arbitrale sperando che certe lamentele non condizionino, dipende da chi arrivano. Quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante”.

“Noi non ci lamentiamo ma facciamo attenzione, non siamo scemi. Se qualcuno voleva mandare messaggi particolari, non va bene“, ha tuonato l’ex Inter.

Lecce-Napoli, Conte: “Sugli infortuni di De Bruyne e Lukaku si tocca l’assurdo”

Conte, ai microfoni di ‘DAZN’, ha poi risposto sugli infortuni di De Bruyne e Lukaku: “Non dimentichiamo che in questo inizio di stagione stiamo affrontando una serie di infortuni di giocatori importanti. Abbiamo perso De Bruyne e Lukaku. Qualcuno dice che ne stiamo giovando, ma qui si tocca l’assurdo”

“Si sono espressi tanti giudizi, eppure si è fatto male Meret e ora c’è solo Milinkovic-Savic. – ha concluso l’allenatore del Napoli – Qualcuno si lamentava che avessimo comprato un portiere di spessore, si parla molto, ma a volte bisogna star zitti e dare ragione a chi ci vede più lungo di chi spara sentenze”.