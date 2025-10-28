Inter, annullata la conferenza di Chivu pre Fiorentina

L’allenatore nerazzurro non parlerà alla vigilia del match di domani sera a San Siro contro la Fiorentina

Niente conferenza stampa per Cristian Chivu alla vigilia del match contro la Fiorentina, turno infrasettimanale valido per la nona giornata del campionato di Serie A.

La comunicazione è arrivata a metà mattinata da parte del club nerazzurro, con la conferenza che era stata fissata alle 14 al centro sportivo di Appiano Gentile. L’Inter al momento non ha fornito spiegazioni o dato motivazioni, ma l’annullamento della conferenza può essere legato alla tragedia di questa mattina che ha visto coinvolto Joseph Martinez.

Il portiere spagnolo – stando a quanto riporta ‘Repubblica’ – questa mattina avrebbe investito un anziano di 81 anni in carrozzina a Fenegró nel comasco, mentre stava raggiungendo la Pinetina per l’allenamento agli ordini di Chivu. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’accaduto, in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell’Inter.

Chivu in questa prima parte di stagione era sempre intervenuto in conferenza stampa tra campionato e Champions alla vigilia delle gare, ad eccezione della trasferta di Cagliari di fine settembre.