Allegri spiega il cambio di Leao e lancia un messaggio a Gimenez

Allegri così a caldo nel post partita di Atalanta-Milan: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il pareggio

Secondo pareggio consecutivo per il Milan di Allegri. I rossoneri tornano da Bergamo con un punto dopo l’1-1 sul campo dell’Atalanta: a Ricci ha risposto Lookman nel primo tempo.

Massimiliano Allegri, ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato a caldo: “Non c’è una rosa corta, è solo un momento in cui abbiamo qualche infortunato. Il primo tempo abbiamo sofferto per troppi errori tecnici in uscita, non so se è dipeso dalla stanchezza. Merito va dato anche all’Atalanta. Nel secondo tempo meglio, abbiamo sbagliato le scelte negli ultimi 30 metri. Al primo tempo abbiamo subito un gol evitabile. Però dobbiamo essere contenti di aver allungato una striscia positiva”.

Il tecnico rossonero ha poi spiegato il cambio di Leao: “Aveva avuto un problema all’anca, non stava benissimo, ho preferito toglierlo. La squadra aveva bisogno di giocatori freschi e Rafa non riusciva a scattare. Niente di che, anche Gimenez è una botta. Con la Roma dovrebbe tornare anche Estupinan“. Un messaggio, infine, per Santi Gimenez: “Deve stare sereno e tranquillo, i gol arriveranno. Lavora tanto per la squadra io sono tranquillo”.