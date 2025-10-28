Atalanta
Ricci illude, Lookman risponde e Maignan conserva: Allegri a 3 punti da Conte

Lookman risponde a Ricci nel big match del turno infrasettimanale: termina 1-1 la sfida tra Atalanta e Milan

È 1-1 tra Atalanta e Milan. Il big match del turno infrasettimanale si conclude in parità, con le reti realizzate nel primo tempo da Ricci e Lookman. L’attaccante nigeriano si sblocca e mantiene l’imbattibilità in campionato della squadra di Juric.

Succede tutto nella prima frazione di gioco, con Samuele Ricci che sblocca subito il match con un destro da fuori al quarto minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si tratta della prima rete in rossonero per l’ex Torino. Primo gol stagionale anche per Lookman: il nigeriano col sinistro batte Maignan al minuto 35, pareggiando i conti dopo il forcing dei padroni di casa.

Nella ripresa arrivano diverse occasioni da una parte e dall’altra, ma Carnesecchi e soprattutto Maignan fanno buona guarda. Arriva così un punto a testa per Juric ed Allegri, con l’Atalanta che mantiene l’imbattibilità in Serie A ed il Milan che sale a quota 18, a -3 dal Napoli di Conte.

ATALANTA-MILAN 1-1: 4′ Ricci (M), 35′ Lookman (A)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 21 punti; Roma 18, Milan* 18; Inter 15; Bologna 14; Como, Atalanta* 13; Udinese e Juventus 12; Cremonese, Torino e Lazio 11; Sassuolo 10; Cagliari 9; Parma 7; Lecce* 6; Verona 5, Pisa e Fiorentina 4; Genoa 3
* una partita in più

