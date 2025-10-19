DIRETTA | Tutte le notizie di domenica 19 ottobre LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 19 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

Dopo gli anticipi del sabato, con l’aggancio dell’Inter in vetta a Roma e Napoli, in programma una domenica di Serie A che può aumentare la bagarre al vertice.

Prosegue il programma della settima giornata con Como-Juventus alle 12.30. Alle 15, ci saranno quindi Cagliari-Bologna e Genoa-Parma. Il match delle 18 sarà Atalanta-Lazio, mentre quello serale delle 20.45 vedrà di fronte Milan e Fiorentina.

LIVE