PAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 2-0: Cambiaso spaesato, Nico Paz geniale

Voti, top e flop del match del ‘Sinigaglia’ valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Il fantasista argentino trascina la squadra di Fabregas, primo ko stagionale per Tudor

La Juventus crolla sul campo del Como e il 2-0 nel lunch match del ‘Sinigaglia’ apre la crisi della squadra di Igor Tudor.

Kempf in avvio e la classe di Nico Paz trafiggono la ‘Vecchia Signora’, alla prima sconfitta stagionale dopo cinque pareggi consecutivi. Il numero dieci argentino vince anche il duello con Yildiz, che comunque è uno dei pochi a provarci nelle fila bianconere. Disastrosi Cambiaso e Kalulu, non lascia tracce neanche Jonathan David nell’attacco ospite.

Le pagelle di Como-Juve: Di Gregorio evita la goleada, baluardo Kempf

COMO

TOP: Nico Paz 8 – Apre e chiude, tramortendo la Juve. Assist al bacio per il vantaggio iniziale di Kempf, mentre nel finale si mette in proprio e fa esplodere il ‘Sinigaglia’ con la pennellata che vale il raddoppio e i tre punti. Genio.

FLOP: Smolcic 5,5 – Yildiz lo salta regolarmente quando lo punta, soffre le serpentine del numero dieci bianconero nel primo tempo. Il turco poi cala e il terzino di Fabregas può respirare nella ripresa.

Butez 6

Smolcic 5,5 (86′ Posch SV)

Kempf 7,5

Diego Carlos 6,5 (46′ Ramon 6)

Alberto Moreno 6 (68′ Valle 6)

Da Cunha 7

Perrone 6,5

Caqueret 6,5 (68′ Douvikas 6)

Nico Paz 8

Morata 6,5 (91′ Van der Brempt SV)

Vojvoda 7

All. Fabregas 7,5

JUVENTUS

TOP: Di Gregorio 6,5 – Yildiz si spegne dopo un’ora, mentre Thuram non è continuo. Il portiere ex Monza è incolpevole sui gol del Como e in altre tre occasioni mura gli attaccanti di casa. Evita la goleada.

FLOP: Cambiaso 4 – C’è l’imbarazzo della scelta per il peggiore in campo della Juventus… Ne scegliamo due: Kalulu dorme sul vantaggio del Como dimenticandosi di Kempf, mente Cambiaso è sempre inconcludente e spaesato in campo. Così non ci siamo, confusione totale.

Di Gregorio 6,5

Kalulu 4

Rugani 5 (84′ Kostic SV)

Kelly 5

Cambiaso 4 (84′ Joao Mario SV)

Koopmeiners 5 (77′ McKennie 5)

Locatelli 5,5 (77′ Vlahovic 5)

Thuram 6

Conceicao 5,5

Yildiz 6

David 4,5

All. Tudor 4

Arbitro: Ayroldi 5,5

Serie A, il tabellino di Como-Juventus

La Juventus non riesce a scuotersi e contro il Como incappa nella prima sconfitta stagionale. Squadra ancora senza identità e che va a folate, al contrario della brillante organizzazione tattica dell’undici di Fabregas. La Juve non vince da sei partite e oltre un mese: Tudor inizia a tremare in panchina.

COMO-JUVENTUS 2-0

4′ Kempf; 79′ Nico Paz

Como (4-3-3): Butez; Smolcic (86′ Posch), Kempf, Diego Carlos (46′ Ramon), Alberto Moreno (68′ Valle); Da Cunha, Perrone, Caqueret (68′ Douvikas); Nico Paz, Morata (91′ Van der Brempt), Vojvoda. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Kuhn, Baturina, Diao, Bonsignori, Cerri. Allenatore: Fabregas (Guindos in panchina)

Juventus (4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani (84′ Kostic), Kelly, Cambiaso (84′ Joao Mario); Koopmeiners (77′ McKennie), Locatelli (77′ Vlahovic), Thuram; Conceiçao, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Adzic, Openda. Allenatore: Tudor

Arbitro: Ayroldi (sez. Molfetta )

VAR: Maresca

Ammoniti: Kelly (J), Alberto Moreno (C), Smolcic (C), Diego Carlos (C)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 8′; presenti 12.067 spettatori per la sfida del ‘Sinigaglia’.