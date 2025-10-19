Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 2-0: Cambiaso spaesato, Nico Paz geniale

Foto dell'autore

Voti, top e flop del match del ‘Sinigaglia’ valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Il fantasista argentino trascina la squadra di Fabregas, primo ko stagionale per Tudor

La Juventus crolla sul campo del Como e il 2-0 nel lunch match del ‘Sinigaglia’ apre la crisi della squadra di Igor Tudor.

Como-Juve, Nico Paz decisivo
La gioia di Nico Paz (LaPresse) – Calciomercato.it

Kempf in avvio e la classe di Nico Paz trafiggono la ‘Vecchia Signora’, alla prima sconfitta stagionale dopo cinque pareggi consecutivi. Il numero dieci argentino vince anche il duello con Yildiz, che comunque è uno dei pochi a provarci nelle fila bianconere. Disastrosi Cambiaso e Kalulu, non lascia tracce neanche Jonathan David nell’attacco ospite. 

Le pagelle di Como-Juve: Di Gregorio evita la goleada, baluardo Kempf

COMO

TOP: Nico Paz 8 – Apre e chiude, tramortendo la Juve. Assist al bacio per il vantaggio iniziale di Kempf, mentre nel finale si mette in proprio e fa esplodere il ‘Sinigaglia’ con la pennellata che vale il raddoppio e i tre punti. Genio.

FLOP: Smolcic 5,5 – Yildiz lo salta regolarmente quando lo punta, soffre le serpentine del numero dieci bianconero nel primo tempo. Il turco poi cala e il terzino di Fabregas può respirare nella ripresa.

  • Butez 6
  • Smolcic 5,5 (86′ Posch SV)
  • Kempf 7,5
  • Diego Carlos 6,5 (46′ Ramon 6)
  • Alberto Moreno 6 (68′ Valle 6)
  • Da Cunha 7
  • Perrone 6,5
  • Caqueret 6,5 (68′ Douvikas 6)
  • Nico Paz 8
  • Morata 6,5 (91′ Van der Brempt SV)
  • Vojvoda 7
  • All. Fabregas 7,5

JUVENTUS

TOP: Di Gregorio 6,5 – Yildiz si spegne dopo un’ora, mentre Thuram non è continuo. Il portiere ex Monza è incolpevole sui gol del Como e in altre tre occasioni mura gli attaccanti di casa. Evita la goleada. 

FLOP: Cambiaso 4 – C’è l’imbarazzo della scelta per il peggiore in campo della Juventus… Ne scegliamo due: Kalulu dorme sul vantaggio del Como dimenticandosi di Kempf, mente Cambiaso è sempre inconcludente e spaesato in campo. Così non ci siamo, confusione totale. 

  • Di Gregorio 6,5
  • Kalulu 4
  • Rugani 5 (84′ Kostic SV)
  • Kelly 5
  • Cambiaso 4 (84′ Joao Mario SV)
  • Koopmeiners 5 (77′ McKennie 5)
  • Locatelli 5,5 (77′ Vlahovic 5)
  • Thuram 6
  • Conceicao 5,5
  • Yildiz 6
  • David 4,5
  • All. Tudor 4

Arbitro: Ayroldi 5,5

Serie A, il tabellino di Como-Juventus

La Juventus non riesce a scuotersi e contro il Como incappa nella prima sconfitta stagionale. Squadra ancora senza identità e che va a folate, al contrario della brillante organizzazione tattica dell’undici di Fabregas. La Juve non vince da sei partite e oltre un mese: Tudor inizia a tremare in panchina. 

Koopmeiners ancora deludente in Como-Juve
Koopmeiners e David (LaPresse) – Calciomercato.it

COMO-JUVENTUS 2-0
4′ Kempf; 79′ Nico Paz

Como (4-3-3): Butez; Smolcic (86′ Posch), Kempf, Diego Carlos (46′ Ramon), Alberto Moreno (68′ Valle); Da Cunha, Perrone, Caqueret (68′ Douvikas); Nico Paz, Morata (91′ Van der Brempt), Vojvoda. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Kuhn, Baturina, Diao, Bonsignori, Cerri. Allenatore: Fabregas (Guindos in panchina)

Juventus (4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani (84′ Kostic), Kelly, Cambiaso (84′ Joao Mario); Koopmeiners (77′ McKennie), Locatelli (77′ Vlahovic), Thuram; Conceiçao, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Adzic, Openda. Allenatore: Tudor

Arbitro: Ayroldi (sez. Molfetta )
VAR: Maresca
Ammoniti: Kelly (J), Alberto Moreno (C), Smolcic (C), Diego Carlos (C)
Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 8′; presenti 12.067 spettatori per la sfida del ‘Sinigaglia’.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie