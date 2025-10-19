Caos e bufera Juve: “Continua a passeggiare e si nasconde”

Prosegue il momento critico della Juventus, sotto dopo il primo tempo sul campo del Como. Tifosi imbufaliti contro un giocatore bianconero

Inizio horror della Juventus, subito sotto sul campo del Como nel lunch match della settima giornata del campionato di Serie A.

Kempf punisce subito la ‘Vecchia Signora’ sugli sviluppi di un corner, sfruttando al meglio l’assist del solito Nico Paz e la dormita della retroguardia ospite. Juve che punge solo a tratti, con il Como che riparte pericolosamente e va vicino al raddoppio. Si salvano in pochi nello scacchiere di Igor Tudor, visibilmente teso in panchina per il momento negativo della sua squadra.

Tra i più deludenti c’è ancora Teun Koopmeiners, che a parte qualche iniziativa nel finale di tempo continua a non lasciare il segno. I tifosi bianconeri sono imbufaliti e puntano il dito contro l’olandese sui social dopo il primo tempo del ‘Sinigaglia’.

22 minuti e Koopmeiners non ha ancora toccato un pallone. #ComoJuve

Con questo assetto, mi piace Thuram che si butta dentro perché ha spalle coperte da due e Yildiz non si pesta i piedi con Cambiaso a sx. Solito problema Koop che sembra spaesato #Comojuve

