Caos e bufera Juve: “Continua a passeggiare e si nasconde”

Foto dell'autore

Prosegue il momento critico della Juventus, sotto dopo il primo tempo sul campo del Como. Tifosi imbufaliti contro un giocatore bianconero

Inizio horror della Juventus, subito sotto sul campo del Como nel lunch match della settima giornata del campionato di Serie A.

Koopmeiners ancora deludente in Como-Juve
Koopmeiners delude ancora (LaPresse) – Calciomercato.it

Kempf punisce subito la ‘Vecchia Signora’ sugli sviluppi di un corner, sfruttando al meglio l’assist del solito Nico Paz e la dormita della retroguardia ospite. Juve che punge solo a tratti, con il Como che riparte pericolosamente e va vicino al raddoppio. Si salvano in pochi nello scacchiere di Igor Tudor, visibilmente teso in panchina per il momento negativo della sua squadra.

Como-Juventus, la furia dei tifosi contro Koopmeiners

Tra i più deludenti c’è ancora Teun Koopmeiners, che a parte qualche iniziativa nel finale di tempo continua a non lasciare il segno. I tifosi bianconeri sono imbufaliti e puntano il dito contro l’olandese sui social dopo il primo tempo del ‘Sinigaglia’.

La Juventus dovrà cercare di risalire la china nella ripresa, ma intanto il popolo bianconero ha individuato in Koopmeiners uno dei principali colpevole del momento negativo della squadra.

