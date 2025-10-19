Caos e bufera Juve: “Continua a passeggiare e si nasconde”

Prosegue il momento critico della Juventus, sotto dopo il primo tempo sul campo del Como. Tifosi imbufaliti contro un giocatore bianconero
Inizio horror della Juventus, subito sotto sul campo del Como nel lunch match della settima giornata del campionato di Serie A.
Kempf punisce subito la ‘Vecchia Signora’ sugli sviluppi di un corner, sfruttando al meglio l’assist del solito Nico Paz e la dormita della retroguardia ospite. Juve che punge solo a tratti, con il Como che riparte pericolosamente e va vicino al raddoppio. Si salvano in pochi nello scacchiere di Igor Tudor, visibilmente teso in panchina per il momento negativo della sua squadra.
Como-Juventus, la furia dei tifosi contro Koopmeiners
Tra i più deludenti c’è ancora Teun Koopmeiners, che a parte qualche iniziativa nel finale di tempo continua a non lasciare il segno. I tifosi bianconeri sono imbufaliti e puntano il dito contro l’olandese sui social dopo il primo tempo del ‘Sinigaglia’.
Koopmeiners?
Si nasconde.
Pregando che la palla non arrivi a lui. #ComoJuve #Juve #Juventus
— Dall’Ufficio del Ribelle (@OldLadyRebel) October 19, 2025
22 minuti e Koopmeiners non ha ancora toccato un pallone. #ComoJuve
— CesareCe (@CesareCe) October 19, 2025
Con questo assetto, mi piace Thuram che si butta dentro perché ha spalle coperte da due e Yildiz non si pesta i piedi con Cambiaso a sx. Solito problema Koop che sembra spaesato #Comojuve
— 1 Novembre 1897 (@b_gi82) October 19, 2025
Kuoppmeiners in campo.
Bene moolto bene.
Tifo Como. #ComoJuve
— ABC (@nextcinepanett) October 19, 2025
Koop si è scordato come correre, mi dà la stessa vibe di Peter Griffin che si scorda come ci si siede #comojuve #jvtblive
— Tommaso Colonna (@Tommaso_Colonna) October 19, 2025
Koop continua a passeggiare #ComoJuve
— 1 Novembre 1897 (@b_gi82) October 19, 2025
8 vs 11 diventa complicata, ma d’altronde David, Koopmeiners e Cambiaso li puoi fare giocare solo se la tua rosa è ridicola #ComoJuve
— Mattia CM8 (@Mattia_CM8) October 19, 2025
La Juventus dovrà cercare di risalire la china nella ripresa, ma intanto il popolo bianconero ha individuato in Koopmeiners uno dei principali colpevole del momento negativo della squadra.