“Juve senza allenatore” e Nico Paz incanta: disastro Tudor a Como

Arriva il primo ko stagionale della squadra di Tudor travolta dalle magie di quella di Fabregas. Bufera sui bianconeri 

La Juventus non riparte ed anzi frena ancora più bruscamente. La lunga serie di pareggi consecutivi è stata interrotta ma nella maniera peggiore possibile.

Como-Juve (LaPresse) – Calciomercato.it

Trasferta indigesta all’ora di pranzo per la truppa di Tudor che crolla completamente al cospetto di un Como più brillante, qualitativo e meglio organizzato. I lariani hanno incantato in lungo e in largo offrendo una prova tanto bella quanto efficace esattamente come le magie del solito Nico Paz che con un gol bellissimo e un assist a Kempf ruba totalmente la scena.

Ecco alcuni pareri dei tifosi della Juve inferociti sui social:

Tantissime le critiche per la squadra di Tudor che è andata immediatamente sotto dopo appena 4 minuti su sviluppi di palla inattiva con Nico Paz che crossa a giro perfettamente per Kempf che mette in discesa la gara. Un pomeriggio straordinario per i padroni di casa che nella prima frazione al netto del gol annullato a David rischiano poco.

Nella ripresa Caqueret va a un passo dal raddoppio mentre Tudor prova a rimescolare la sua Juve con una serie di sostituzioni che non pagano i giusti dividendi. A chiudere i conti è quindi il solito Nico Paz con un assolo mancino da applausi che fa calare il sipario sulle ambizioni di rimonta dei bianconeri che incassano il primo ko in campionato.

PROSSIMI IMPEGNI: Real Madrid-Juventus mercoledì 22 ottobre ore 21; Parma-Como sabato 25 ottobre ore 15.

CLASSIFICA SERIE A: Inter*, Napoli* e Roma 15 punti, Milan 13; Juventus* e Como* 12; Atalanta e Bologna e Sassuolo* 10; Cremonese 9; Cagliari, Udinese e Torino* 8; Lazio 7; Lecce* 6; Parma 5; Verona* 4; Fiorentina e Pisa* 3, Genoa 2.

*una partita in più

