Leao ribalta la Fiorentina, ma è bufera Var: “Rigore senza senso”

Il portoghese guida il Diavolo in testa alla classifica con due reti, in rimonta sui toscani, ma l’episodio che decide la partita scatena il caos

Il Milan è primo in classifica, con la vittoria per 2-1 con la Fiorentina. Il Diavolo sorpassa tutti ed esulta per la doppietta di Leao, che nel momento più difficile trova una doppietta fondamentale. Ma a San Siro succede di tutto nel finale, con il rigore concesso ai rossoneri che scatena polemiche infinite.

Dopo la rete di Gosens, pareggiata subito da un gran destro di Leao, finale combattutissimo e azione concitata in area, con Gimenez a terra dopo un contrasto con Parisi. Dopo lunga review, Marinelli viene richiamato dal Var, riguarda l’azione e punisce la lievissima trattenuta del giocatore viola. Una decisione accolta in maniera negativa non solo dai tifosi della Fiorentina. Commenti inferociti sui social:

Ma come si fa a dare un rigore così 😂😂😂😂😂😂 #MilanFiorentina — Viola 🌸 (@Viola___4) October 19, 2025

Come fanno a dire che il var ha migliorato il calcio se riescono a dar rigori farlocchi come quello al Milan ? #MilanFiorentina — carlo (@carloleccardi) October 19, 2025

Il VAR usato così non serve a niente #MilanFiorentina — Ivan (@IvanDam92) October 19, 2025

SCANDALOSO invece di ammonire per simulazione ha dato rigore. Qui capisci il marcio che c’è nel calcio. #MilanFiorentina — Claudius Ky? (@ClaskyXD7) October 19, 2025

Un precedente di cui si parlerà a lungo, senza dubbio. Intanto, il Milan vola al primo posto in solitaria, mentre la Fiorentina, che rimane ancora a zero alla casella vittorie, resta all’ultimo posto.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 16 punti; Inter Napoli e Roma 15 punti, Bologna 13; Juventus e Como 12; Atalanta 11; Sassuolo 10; Cremonese* 9; Lazio, Cagliari, Udinese* e Torino 8; Lecce e Parma 6; Verona 4; Fiorentina e Pisa 3, Genoa 3.

*una partita in meno