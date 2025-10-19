McTominay-Hojlund, l’allarme per Conte non è finito: a rischio anche col Psv

Per l’impegno di martedì sera in Olanda, il Napoli rischia di dover fare a meno nuovamente di due dei suoi migliori giocatori: le ultime

Il Napoli si lecca le ferite e non solo in senso figurato dopo la sconfitta con il Torino. Ko amaro contro i granata, gli azzurri sono apparsi sottotono e non nella loro migliore versione, anzi. Anche a causa della doppia assenza di McTominay e Hojlund. Per i quali, purtroppo per Antonio Conte, c’è preoccupazione anche in vista di Psv-Napoli di martedì.

Impegno per la terza giornata di Champions per gli azzurri, a ‘casa’ di Noa Lang. Forse, ancora una volta senza lo scozzese e il danese, che ieri hanno dato forfait a pochissimo prima del match contro il Toro. La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto sulle condizioni di entrambi.

Per McTominay, un taglio sulla caviglia suturato con sei punti, che gli crea ancora dolore. E’ lui quello che a quanto pare ha meno chances di esserci in Olanda, la sensazione è che si vada verso un’altra gara di stop per recuperare in vista del big match con l’Inter di sabato prossimo in campionato. Ci sono più possibilità perché ce la faccia Hojlund, ma anche l’affaticamento muscolare del centravanti andrà monitorato con notevole attenzione, per evitare pericolose ricadute. Conte attende responsi importanti dall’infermeria, in un momento non facile da gestire. Per Rrahmani, sicuramente ancora nulla da fare in vista di Eindhoven, si farà un nuovo tentativo per l’Inter.