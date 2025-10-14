Juventus, Simeone spalanca le porte: Molina-Nico Gonzalez, destini incrociati | ESCLUSIVO

I bianconeri non hanno bisogno solo di un centrocampista e, forse, di un difensore dopo il ko di Bremer: attenzione alla fascia destra per gennaio

La notizia della nuova operazione di Gleison Bremer ha lasciato un po’ di stucco tifosi e addetti ai lavori: il brasiliano, che non gioca dalla partita contro l’Atalanta, starà fuori per un mesetto circa.

Per la sua sostituzione immediata, in termini numerici, verrà promosso dalla Next Gen Pedro Felipe, anch’egli attualmente fermo ai box, ne avrà per 7/10 giorni. Al rientro, poi, dell’ex Torino si capirà se bisognerà intervenire sul mercato oppure no.

In ogni caso, la Juventus dovrà fare sicuramente qualcosa durante la sessione di mercato di gennaio per tappare i buchi di una rosa incompleta. Mancano, sicuramente, un centrocampista di qualità e un esterno destro. Hjulmand era il sogno estivo, ma troppo costoso per la linea mediana, adesso il nome che ricorre maggiormente è quello di Sergej Milinkovic-Savic.

Per la fascia destra, visto che Joao Mario non convince, nel mirino è tornato Arnau Martinez del Girona, ma c’è anche spazio per un vecchio obiettivo dei mesi scorsi.

Juventus, scambio Molina-Nico Gonzalez o 25 milioni a gennaio

Stiamo parlando, ovviamente, di Nahuel Molina, vecchia conoscenza della Serie A, visto il passato all’Udinese. Il 27enne argentino, con passaporto italiano, non trova spazio e, dopo aver deciso di restare a Madrid nell’agosto scorso, potrebbe pensare ad altre soluzioni in ottica Mondiale.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’Atletico Madrid non si opporrebbe alla cessione di Molina, a fronte di un corrispettivo di 25 milioni per il cartellino del calciatore, sotto contratto fino al 30 giugno 2027.

Ma tra le fila dei ‘Colchoneros’ c’è un giocatore che potrebbe essere la chiave di volta dell’affare: quel Nico Gonzalez che bene sta facendo all’Atletico, con Diego Pablo Simeone che ha tutta l’intenzione di trattenerlo anche per il futuro.

In quest’ottica, ecco l’ipotesi di scambio tra i due connazionali già a gennaio, senza aspettare giugno per far scattare l’obbligo per l’ex Fiorentina. Chiaramente, bisognerà trovare la quadra anche su eventuali conguagli a favore della Juve, ma le due società potrebbero risolvere due situazioni in un colpo solo.

Ovviamente, tutto dipenderà dalla volontà di Molina che già in estate ha rispedito al mittente le proposte per giocarsi le sue carte all’Atletico Madrid. Questa la situazione allo stato attuale, vi terremo aggiornati.