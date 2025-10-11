Atalanta
Arnau Martinez, il prezzo scende e la Juve osserva per gennaio: così si può fare

Dall’interesse di agosto a quello possibile di gennaio: il ruolo di esterno destro è un buco da tappare nella prossima sessione di mercato

Nonostante sia ancora imbattuta, le critiche alla Juventus dell’allenatore Igor Tudor non mancano. Cinque pareggi consecutivi, tra campionato e Champions League, hanno fatto storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori.

Arnau Martinez del Girona esulta dopo un gol
Inevitabile, però, giudicare anche il lavoro del direttore generale Damien Comolli sul calciomercato estivo. Tanti buoni calciatori, ma due falle incredibili nella rosa di questa squadra: mancano un esterno destro e un centrocampista di qualità.

Per il secondo ruolo, si fanno diversi nomi: da Sergej Milinkovic-Savic a Bouaddi del Lille passando per Sandro Tonali, tutti obiettivi difficilmente raggiungibili nella sessione invernale del mercato.

A destra, invece, sta giocando l’adattato Pierre Kalulu e le prestazioni dell’ex milanista ne risentono. Joao Mario non ha convinto per niente e dovrà lavorare molto per non diventare un flop dopo pochi mesi dal suo arrivo dal Porto. Dunque, a gennaio ci sarà necessità di rinforzare la squadra.

Arnau Martinez, la Juve lo segue e il prezzo scende

Accostato alla Juve già nell’agosto scorso, l’interesse non si è mai trasformato in una trattativa vera e propria, nonostante la disponibilità del Girona. Tra pochi mesi, però, le cose per Arnau Martinez potrebbero cambiare.

Il suo club non sta andando bene nella Liga, terzultimo con 6 punti conquistati in 8 partite disputate, e anche il suo posto è stato messo in dubbio da tecnico Michel.

Visto l’andazzo, la valutazione estiva di 12/13 milioni per il cartellino può scendere intorno ai 10 milioni di euro, una cifra decisamente abbordabile per un calciatore di 22 anni che può giocare sia in una difesa a 4 che come quinto di centrocampo. Fari puntati, dunque, sulla Spagna, in attesa di un segnale di vita da Joao Mario.

