Arnau Martinez, il prezzo scende e la Juve osserva per gennaio: così si può fare

Dall’interesse di agosto a quello possibile di gennaio: il ruolo di esterno destro è un buco da tappare nella prossima sessione di mercato

Nonostante sia ancora imbattuta, le critiche alla Juventus dell’allenatore Igor Tudor non mancano. Cinque pareggi consecutivi, tra campionato e Champions League, hanno fatto storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori.

Inevitabile, però, giudicare anche il lavoro del direttore generale Damien Comolli sul calciomercato estivo. Tanti buoni calciatori, ma due falle incredibili nella rosa di questa squadra: mancano un esterno destro e un centrocampista di qualità.

Per il secondo ruolo, si fanno diversi nomi: da Sergej Milinkovic-Savic a Bouaddi del Lille passando per Sandro Tonali, tutti obiettivi difficilmente raggiungibili nella sessione invernale del mercato.

A destra, invece, sta giocando l’adattato Pierre Kalulu e le prestazioni dell’ex milanista ne risentono. Joao Mario non ha convinto per niente e dovrà lavorare molto per non diventare un flop dopo pochi mesi dal suo arrivo dal Porto. Dunque, a gennaio ci sarà necessità di rinforzare la squadra.

Arnau Martinez, la Juve lo segue e il prezzo scende

Accostato alla Juve già nell’agosto scorso, l’interesse non si è mai trasformato in una trattativa vera e propria, nonostante la disponibilità del Girona. Tra pochi mesi, però, le cose per Arnau Martinez potrebbero cambiare.

Il suo club non sta andando bene nella Liga, terzultimo con 6 punti conquistati in 8 partite disputate, e anche il suo posto è stato messo in dubbio da tecnico Michel.

Visto l’andazzo, la valutazione estiva di 12/13 milioni per il cartellino può scendere intorno ai 10 milioni di euro, una cifra decisamente abbordabile per un calciatore di 22 anni che può giocare sia in una difesa a 4 che come quinto di centrocampo. Fari puntati, dunque, sulla Spagna, in attesa di un segnale di vita da Joao Mario.