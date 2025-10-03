Ma quale Milinkovic-Savic: il centrocampista che serve alla Juve a gennaio è un altro

Le ultime prestazioni della squadra bianconera hanno messo in mostra la necessità di intervenire sulla linea mediana del campo a gennaio

Quattro pareggi consecutivi, tra campionato e Champions, hanno fatto scattare l’allarme in casa Juventus in vista del prosieguo della stagione.

L’ultima partita contro il Villarreal ha ricalcato le precedenti e messo ancora in maggiore evidenza i problemi di alcuni giocatori, che incidono inevitabilmente sull’intero reparto. Il pensiero va a Teun Koopmeiners, giocatore totalmente involuto dall’arrivo a Torino che non riesce proprio a sbloccarsi.

L’assenza di Khephren Thuram ha pesato come un macigno, così come si nota quando non c’è Manuel Locatelli. Due imprescindibili, senza alternative alle spalle. Ed è proprio lì che dovrebbero intervenire Damien Comolli e i suoi collaboratori nel mercato di gennaio.

In queste settimane, il nome che è tornato di moda è quello di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto nel giugno prossimo con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Profilo certamente interessante, ma con due anni e mezzo di Arabia Saudita alle spalle: servirebbe tempo per rimettersi in pista in un campionato europeo, dal punto di vista fisico e psicologico.

Juventus sulle tracce di Bouaddi: il Lille fissa il prezzo

Una pista molto interessante, forse la migliore per il presente e il futuro, porta a Ayyoub Bouaddi, centrocampista protagonista con la maglia del Lille nella vittoria in Europa League contro la Roma allo stadio Olimpico.

Classe 2007, ha compiuto 18 anni proprio ieri, è un calciatore dal grande presente e con prospettive future enormi. Centrocampista centrale, Bruno Genesio gli ha affidato le chiavi della sua squadra che è sesta in classifica in Ligue 1.

Un francese, di chiare origini marocchine, accanto al connazionale Thuram sarebbe la soluzione più adatta per rinforzare la linea mediana e perseguire la linea del ringiovanimento e, contemporaneamente, rafforzamento della Juve con calciatori magari rivendibili tra qualche anno a cifre importanti.

Il prezzo, com’è normale che sia, è già schizzato e si attesta sui 30 milioni di euro, così come gli occhi di tutti i top club si sono posati su di lui. Bisogna fare in fretta per accaparrarsi Bouaddi, altrimenti la Premier League ci mangerà, come ormai succede sovente nel calciomercato.