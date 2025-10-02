Tudor e la pareggite acuta: così la Juve non funziona. E domenica arriva Allegri

Ennesimo pareggio, il quarto consecutivo tra campionato e Champions League, per i bianconeri: l’allenatore è sotto accusa

L’ex Renato Veiga, all’ultimo minuto, ha negato la vittoria alla Juventus nella seconda giornata della fase a campionato della massima competizione europea per club.

Un altro pareggio contro il Villarreal, dopo quelli con Verona, Borussia Dortmund e Atalanta, che lascia strascichi e che inizia a far preoccupare i tifosi juventini. Prestazione decisamente insufficiente nel primo tempo contro il ‘Sottomarino giallo’, attenuata nella ripresa grazie all’ingresso di Francisco Conceicao.

Il portoghese ha sparigliato le carte, realizzando anche il gol del momentaneo 1-2, ma la squadra continua a commettere sempre gli stessi errori. Senza considerare giocatori che stanno facendo una fatica enorme, uno su tutti Teun Koopmeiners che, nonostante le molte opportunità avute, non riesce a sbloccarsi.

Come già detto nei giorni scorsi, questa Juve sembra ricalcare, in termini negativi, quella di Thiago Motta: compassata, senza idee e con pochissima qualità, a parte Kenan Yildiz, anche lui sottotono ieri sera. E anche dal punto di vista atletico, nonostante le sole sette partite disputate, lascia molto a desiderare.

Juve-Milan e Allegri: Tudor deve cambiare

Adesso a Torino arriva il Milan per la sesta giornata di campionato, con la squadra del grande ex Massimiliano Allegri lanciatissima dopo la vittoria contro i campioni d’Italia del Napoli di Antonio Conte. Per avere la meglio sui rossoneri, Tudor dovrà necessariamente proporre altro.

Ritorneranno ai loro posti Bremer e Thuram, ma le assenze non possono essere una giustificazione per quello visto nelle ultime tre settimane. L’ultima vittoria è datata 13 settembre, contro l’Inter di Cristian Chivu.

C’è bisogno di cambi non solo negli uomini, ma anche tatticamente per cercare di far male agli avversari. Di certo, la Juve vista fino ad oggi, non può essere competitiva per grandi traguardi stagionali: il croato è chiamato ad un cambio di rotta prima che la situazione precipiti definitivamente.