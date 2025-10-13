Atalanta
Juve, infortunio Bremer: già bloccato il sostituto, è a Torino | ESCLUSIVO

La notizia del nuovo intervento a cui dovrà sottoporsi Gleison Bremer ha subito prodotto i suoi effetti in casa Juventus: Pedro Felipe si allenerà con la Prima Squadra in pianta stabile

Il mondo bianconero è stato scosso dal nuovo stop di Gleison Bremer, che per la meniscectomia a cui verrà sottoposto dovrà stare fermo per almeno 30/40 giorni. Una brutta botta per la compagine di Igor Tudor, che già deve fare i conti con il lungo infortunio di Cabal, e per questo la Juventus ha già preso delle contromisure.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, da questo momento Pedro Felipe si allenerà in pianta stabile con la Prima Squadra. Il brasiliano classe 2004, arrivato dal Palmeiras nel gennaio del 2024, era già stato convocato per la sfida contro il Milan e ora verrà aggregato tra i big in via definitiva per sopperire alle assenze in difesa. Anche Pedro Felipe, però, è alle prese con un infortunio: un problemino muscolare di piccola entità, che lo terrà fermo per 7/10 giorni.

