Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Tutte le notizie di lunedì 13 ottobre LIVE

Foto dell'autore

Ecco tutte le notizie di oggi 13 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

Si avvicina il secondo match dell’Italia dopo la vittoria in casa dell’Estonia. Gli Azzurri domani sera ospiteranno Israele in una gara molto particolare e sentita, con un’atmosfera particolare a Udine vista la situazione.

Gennaro Gattuso (LaPresse) – calciomercato.it

Gattuso dovrà rinunciare a Bastoni squalificato e quasi sicuramente anche a Moise Kean che non sta benissimo. Per questo Pio Esposito potrebbe debuttare dal primo minuto dopo aver trovato anche il suo primo gol.

Milan, allarme Leao: come sta il portoghese

Rafael Leao ha lasciato il ritiro del Portogallo per questioni fisiche. Si è acceso quindi subito l’allarme per il Milan, ma secondo ‘gazzetta.it’, il club rossonero è stato informato che non ci sono state ricadute fisiche. La decisione è dovuta a una semplice gestione del carico di lavoro.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie