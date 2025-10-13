DIRETTA Tutte le notizie di lunedì 13 ottobre LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 13 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
Si avvicina il secondo match dell’Italia dopo la vittoria in casa dell’Estonia. Gli Azzurri domani sera ospiteranno Israele in una gara molto particolare e sentita, con un’atmosfera particolare a Udine vista la situazione.
Gattuso dovrà rinunciare a Bastoni squalificato e quasi sicuramente anche a Moise Kean che non sta benissimo. Per questo Pio Esposito potrebbe debuttare dal primo minuto dopo aver trovato anche il suo primo gol.
Milan, allarme Leao: come sta il portoghese
Rafael Leao ha lasciato il ritiro del Portogallo per questioni fisiche. Si è acceso quindi subito l’allarme per il Milan, ma secondo ‘gazzetta.it’, il club rossonero è stato informato che non ci sono state ricadute fisiche. La decisione è dovuta a una semplice gestione del carico di lavoro.