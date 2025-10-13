Lazio, che regola per Sarri: l’esito degli esami di Castellanos e l’emergenza in attacco

L’attaccante argentino potrebbe rientrare addirittura a dicembre

Piove sul bagnato per la Lazio, ed è proprio il caso di dirlo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Valentin Castellanos hanno confermato la lesione muscolare, ma dato pessime notizie sull’entità: si tratta di un secondo grado, con tempi di recupero che si allungano e non di poco. Parliamo di uno stop che può variare dai 40 ai 60 giorni, dipenderà dal decorso e dalle condizioni dell’argentino. Comunque il rischio è di rivederlo direttamente a dicembre.

Un bel problema per Sarri in un momento buio anche per i risultati sul campo, visti i soli 7 punti in 6 partite con un derby perso. A questo si aggiungono tutti gli altri calciatori che affollano l’infermeria: l’altra punta, Dia, ha saltato la convocazione col Senegal per i soliti problemi alla caviglia.

Sarri spera di recuperarlo per l’Atalanta (domenica ore 18), in caso contrario dovrà adattare qualcuno, Pedro o Noslin, in base allo schieramento e al numero dei centrocampisti che sceglierà di schierare. Zaccagni sarà ancora out (proverà per la Juve), le scelte sono ridotte all’osso con Isaksen ancora in ritardo di condizione e il solo Cancellieri al top.

Lazio, le ultime da Formello

A centrocampo Vecino servirebbe come il pane, ma al massimo può sedersi in panchina e giocare qualche minuto. Questo nella migliore delle ipotesi. Rovella ne avrà ancora per qualche settimana, Dele-Bashiru è out dalla lista e anche infortunato, almeno rientrerà Guendouzi dai due turni di stop. Cataldi e Basic viaggiano verso un’altra maglia dall’inizio.

In difesa rientra Lazzari, ma va centellinato vista la sua recidività, Marusic punta a rientrare a Bergamo (non è detto da titolare) con Pellegrini a rincorrere. A sinistra ci sarà Tavares, al centro Gila e Romagnoli. Almeno lì problemi non se ne sono registrati. Sarri può fare tutti gli scongiuri del caso, vista la situazione è autorizzato.