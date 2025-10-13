Juventus, è già allarme infortuni: Bremer è il settimo bianconero a fermarsi

È già scattato l’allarme infortuni in casa Juventus, Bremer è il settimo bianconero a fermarsi in questo inizio di stagione

Come un fulmine a ciel sereno, nella settimana che porta a Como-Juventus, il club bianconero ha comunicato il nuovo stop per infortunio di Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano è costretto nuovamente ai box per almeno 4-6 settimane: “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. – si legge nella nota della Juve – Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva”.

Come raccontato su Calciomercato.it, da questo momento Pedro Felipe si allenerà in pianta stabile con la Prima Squadra. Il brasiliano classe 2004 era già stato convocato per la sfida col Milan ed ora verrà aggregato tra i big in via definitiva per sopperire alle assenze in difesa. Anche il centrale della Juventus Next Gen, però, è alle prese con un infortunio: un problemino muscolare di piccola entità, che lo terrà fermo per 7-10 giorni. In casa bianconera è già scattato l’allarme infortuni.

Juventus, Bremer è solo l’ultimo: tutti gli infortuni di inizio stagione

Considerando anche il lungodegente Milik, Bremer è già il settimo calciatore della rosa della Juventus a fermarsi per infortunio. Il primo è stato Mattia Perin: il portiere, che si è operato in estate, ha saltato le prime due partite di Serie A oltre al Mondiale per Club dello scorso giugno.

Durante la preparazione estiva si è fermato Fabio Miretti, che non ha ancora recuperato da un problema muscolare, poi Jonas Rouhi. Il difensore svedese ha saltato diverse partite fra Serie A e Champions League e sta rimettendo minutaggio nelle gambe con la Juventus Next Gen. Anche Conceicao ha saltato i big match contro Inter ed Atalanta a causa di problemi muscolari, mentre sul campo del Villarreal ha subìto un infortunio piuttosto importante Juan Cabal. È già allarme infortuni in casa Juventus.