Kone, il prezzo della Roma non spaventa il PSG: cosa sta succedendo

Il giocatore transalpino di nuovo al centro delle voci di mercato, un grande club prepara una proposta importante per convincere i capitolini alla cessione

Dopo la grande crescita mostrata progressivamente nella seconda parte della scorsa stagione, anche in questa annata Manu Koné sta strappando applausi. Centrocampista completo che ha ormai attirato l’interesse di tanti club di rilievo, il francese, diventato figura di riferimento anche nella sua nazionale. E non stupisce che tra le pretendenti ora stia avanzando anche il Psg.

Kone, il prezzo della Roma non spaventa il PSG: cosa sta succedendo – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse)

Ad agosto, ci aveva provato l’Inter, non riuscendo però a convincere la Roma a lasciare andare il giocatore, nonostante una proposta da oltre 40 milioni di euro. La Roma ha trattenuto Koné, ritenendolo fondamentale per il suo progetto. Ma andranno fronteggiati adesso nuovi assalti, come quello dei campioni d’Europa. La notizia è circolata in Francia, attraverso varie testate, ed è stata rilanciata anche dal ‘Corriere dello Sport’. Per Koné, il Psg presenterà una offerta sostanziosa in vista della prossima estate. Si parla di una cifra intorno ai 60 milioni di euro.

Roma, una cessione top per il Fair Play Finanziario: gli scenari

Un importo a cui potrebbe essere difficile dire di no, considerando che il club capitolino dovrà rispettare come sappiamo determinati parametri in ordine al Fair Play Finanziario.

Roma, una cessione top per il Fair Play Finanziario: gli scenari – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse)

In tal senso, è proprio di circa 60 milioni di euro la cifra di plusvalenze da dover generare, stando agli accordi stipulati con la Uefa. La Roma ha dunque alzato la propria valutazione di Koné a 70 milioni di euro, ma potrebbe anche accontentarsi di una cifra leggermente inferiore. Nel frattempo, Gasperini se lo gode, come autentica dinamo della linea mediana, capace di spaccare la partita in qualsiasi momento con le sue accelerazioni.

