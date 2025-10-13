Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Italia-Israele, Kean è out: le sue condizioni e i tempi di recupero

Foto dell'autore

Il bomber della Fiorentina e della selezione azzurra fuori causa, ha lasciato il raduno di Coverciano ed è tornato a casa: ecco come sta

Pochi minuti gli erano bastati, sabato sera, contro l’Estonia, per indirizzare la partita con un gran gol di destro all’angolino. Altrettanto pochi minuti, purtroppo, per uscire dal campo per infortunio. Il problema alla caviglia mette fuori causa Moise Kean, l’Italia non lo avrà a disposizione domani sera contro Israele.

Moise Kean
Italia-Israele, Kean è out: le sue condizioni e i tempi di recupero – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Per il giocatore della Fiorentina, una fastidiosa distorsione dalla quale non ha recuperato. Kean ha lasciato il raduno di Coverciano, pochi chilometri per lui per tornare a Firenze. Gli esami svolti stamattina hanno chiarito come l’attaccante viola non fosse in grado di scendere in campo a Udine per l’altro match della Nazionale in questa finestra di qualificazioni ai Mondiali 2026.

Si candida a questo punto Pio Esposito per una maglia da titolare, dopo il suo ottimo ingresso in campo a Tallinn per rimpiazzare il collega. Il giocatore dell’Inter potrebbe prendere posto davanti insieme a Retegui. Quanto a Kean, verranno svolti ulteriori esami da parte dello staff medico della Fiorentina, per chiarire l’esatta entità del problema alla caviglia. Niente di particolarmente serio, dopo che i primi accertamenti avevano dato esito negativo, anche se ieri Kean faceva fatica a poggiare il piede. Inevitabile considerare la sua posizione a rischio per la partita del prossimo weekend contro il Milan, appuntamento cruciale per la Fiorentina di Pioli che per ora, in campionato, è ancora senza vittorie e deve risalire dal fondo della classifica. Si saprà qualcosa di più preciso tra giovedì e venerdì, dopo che il giocatore sarà monitorato giorno per giorno.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie