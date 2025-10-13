Italia-Israele, Kean è out: le sue condizioni e i tempi di recupero

Il bomber della Fiorentina e della selezione azzurra fuori causa, ha lasciato il raduno di Coverciano ed è tornato a casa: ecco come sta

Pochi minuti gli erano bastati, sabato sera, contro l’Estonia, per indirizzare la partita con un gran gol di destro all’angolino. Altrettanto pochi minuti, purtroppo, per uscire dal campo per infortunio. Il problema alla caviglia mette fuori causa Moise Kean, l’Italia non lo avrà a disposizione domani sera contro Israele.

Per il giocatore della Fiorentina, una fastidiosa distorsione dalla quale non ha recuperato. Kean ha lasciato il raduno di Coverciano, pochi chilometri per lui per tornare a Firenze. Gli esami svolti stamattina hanno chiarito come l’attaccante viola non fosse in grado di scendere in campo a Udine per l’altro match della Nazionale in questa finestra di qualificazioni ai Mondiali 2026.

Si candida a questo punto Pio Esposito per una maglia da titolare, dopo il suo ottimo ingresso in campo a Tallinn per rimpiazzare il collega. Il giocatore dell’Inter potrebbe prendere posto davanti insieme a Retegui. Quanto a Kean, verranno svolti ulteriori esami da parte dello staff medico della Fiorentina, per chiarire l’esatta entità del problema alla caviglia. Niente di particolarmente serio, dopo che i primi accertamenti avevano dato esito negativo, anche se ieri Kean faceva fatica a poggiare il piede. Inevitabile considerare la sua posizione a rischio per la partita del prossimo weekend contro il Milan, appuntamento cruciale per la Fiorentina di Pioli che per ora, in campionato, è ancora senza vittorie e deve risalire dal fondo della classifica. Si saprà qualcosa di più preciso tra giovedì e venerdì, dopo che il giocatore sarà monitorato giorno per giorno.