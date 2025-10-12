Atalanta
DIRETTA Tutte le notizie di domenica 12 ottobre: l’Italia avvicina il playoff Mondiale LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 12 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

L’Italia centra la terza vittoria consecutiva con Gattuso in panchina passando anche in casa dell’Estonia per 3-1. Nuovi segnali positivi per la nostra Nazionale, che superando Israele conquisterebbe il passo per il playoff con cui si giocherà l’accesso al Mondiale.

Kean, Retegui e il primo gol di Pio Esposito regalano altri tre punti alla squadra di ‘Ringhio’ che sta conquistando pian piano anche tanti tifosi e addetti ai lavori.

Italia, Pio Esposito sugli scudi. Con Israele per ufficializzare il playoff

I giornali e i media esaltano l’Italia di Gattuso e il primo gol di Pio Esposito. C’è il giovane attaccante dell’Inter nelle prime pagine di tutti i principali quotidiani sportivi nazionali. Vincendo con Israele martedì gli Azzurri sarebbero aritmeticamente al playoff. L’unica chance per una clamorosa qualificazione diretta al Mondiale solo nel caso in cui la Norvegia non vincesse contro l’Estonia in casa tra un mese, con l’Italia che a quel punto dovrebbe ovviamente vincere tutte le sue ultime tre gare.

