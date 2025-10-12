Atalanta
Infortunio Kean, risonanza decisiva: Italia e Fiorentina in apprensione

Foto dell'autore

Il centravanti azzurro è uscito per infortunio alla caviglia contro l’Estonia: gli ultimi esami saranno decisivi

Ha aperto le marcature nella sfida contro l’Estonia, trovando la sua undicesima rete in Azzurro, ma il suo infortunio ha spaventato tutto lo staff della Nazionale e anche, chiaramente, la Fiorentina.

Moise Kean esulta
Infortunio Kean: dipende tutto dalla risonanza magnetica (LaPresse) – Calciomercato.it

Moise Kean è uscito dal campo al dopo solo 15 minuti di gioco, sostituito da Pio Esposito, che ha trovato il suo primo gol in Nazionale, a seguito di un infortunio alla caviglia. L’attaccante ha posato male a terra il piede e la caviglia si è girata, caviglia che, sottolinea ‘Sport Mediaset’, non si è fortunatamente gonfiata anche se, sebbene i primi accertamenti abbiano dato esito negativo, solo la risonanza magnetica prevista nella giornata di lunedì dirà se potrà rimanere aggregato al ritiro azzurro e sperare di essere almeno convocato per martedì oppure se farà ritorno a Firenze.

Sembra che il giocatore continui a sentire un po’ di dolore quando poggia la caviglia a terra. Nel frattempo ha saltato l’allenamento odierno e la sensazione è che, anche se la risonanza dovesse dare l’esito negativo, il calciatore non partirà comunque da titolare. Nel frattempo anche la Fiorentina segue con grande attenzione l’evolversi della situazione: i viola sono attesi dalla sfida di San Siro contro il Milan in programma domenica prossima a San Siro, gara che segnerà tra l’altro il ritorno da ex di Stefano Pioli.

