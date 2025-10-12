Flop Austria, poker Olanda, Isole Far Oer nella leggenda: i risultati delle qualificazioni Mondiali

Impresa quasi storica delle Isole Far Oer, che in casa battono a 10 minuti dalla fine la Repubblica Ceca e sognano i playoff Mondiali: bene Olanda, Danimarca e Romania

Ci sono due grosse sorprese nei risultati delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Innanzitutto, va registrata la vittoria delle Isole Far Oer, che a 12 punti iniziano a sognare seriamente l’approdo ai playoff: battuta la Repubblica Ceca, che ora rischia al secondo posto, solo un punto sopra gli isolani.

La formazione dell’estremo nord ha sbloccato l’incontro con Sorensen. Dieci minuti più tardi il pareggio dei cechi con Karabec, ma la doccia gelata è arrivata all’81esimo con la marcatura di Agnarsson che ha completato l’opera. Il 2-1 delle Isole Far Oer vale il terzo posto a 12 punti, solo 13 per la Repubblica Ceca. Ringrazia, invece, la Croazia di Modric a 16 punti. Sempre più sola e vicina al pass diretto dopo il 3-0 facile rifilato a Gibilterra.

Qualificazioni Mondiali, i risultati

Hojlund conferma l’ottimo stato mentale e fisico, con un’altra rete con la maglia della Danimarca. Ha sbloccato la gara contro la Grecia, terminata poi 3-1 con le altre reti di Andersen e Damsgaard. Nello stesso girone la Scozia supera la Bielorussia con la rete di McTominay del momentaneo 2-0. Nel primo tempo aveva sbloccato il punteggio Adams del Torino.

Poker di Olanda (contro la Finlandia) e poker del Cipro sul San Marino. Ok la Polonia con il 2-0 sulla Lituania. Lewandowski e compagni restano agganciati a -3 dall’Olanda, ma almeno consolidano il secondo posto in classifica. Poi l’altra grande sorpresa della serata. Nel girone H, la Romania batte l’Austria (capolista a 15 punti). Decisiva l’unica rete al 95esimo di Ghita. E la Romania, sicura dei playoff, rovina i piani dell’Austria che spera in un pass diretto. Ne beneficia la Bosnia, a riposo per questo turno (girone da cinque).

I risultati: