Flop Austria, poker Olanda, Isole Far Oer nella leggenda: i risultati delle qualificazioni Mondiali

Impresa quasi storica delle Isole Far Oer, che in casa battono a 10 minuti dalla fine la Repubblica Ceca e sognano i playoff Mondiali: bene Olanda, Danimarca e Romania

Ci sono due grosse sorprese nei risultati delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Innanzitutto, va registrata la vittoria delle Isole Far Oer, che a 12 punti iniziano a sognare seriamente l’approdo ai playoff: battuta la Repubblica Ceca, che ora rischia al secondo posto, solo un punto sopra gli isolani.

L'Olanda batte 4-0 la Finlandia
L’Olanda batte 4-0 la Finlandia (LaPresse) Calciomercato.it

La formazione dell’estremo nord ha sbloccato l’incontro con Sorensen. Dieci minuti più tardi il pareggio dei cechi con Karabec, ma la doccia gelata è arrivata all’81esimo con la marcatura di Agnarsson che ha completato l’opera. Il 2-1 delle Isole Far Oer vale il terzo posto a 12 punti, solo 13 per la Repubblica Ceca. Ringrazia, invece, la Croazia di Modric a 16 punti. Sempre più sola e vicina al pass diretto dopo il 3-0 facile rifilato a Gibilterra.

Qualificazioni Mondiali, i risultati

Hojlund conferma l’ottimo stato mentale e fisico, con un’altra rete con la maglia della Danimarca. Ha sbloccato la gara contro la Grecia, terminata poi 3-1 con le altre reti di Andersen e Damsgaard. Nello stesso girone la Scozia supera la Bielorussia con la rete di McTominay del momentaneo 2-0. Nel primo tempo aveva sbloccato il punteggio Adams del Torino.

Austria sconfitta dalla Romania per 1-0
Austria sconfitta dalla Romania per 1-0 (LaPresse) Calciomercato.it

Poker di Olanda (contro la Finlandia) e poker del Cipro sul San Marino. Ok la Polonia con il 2-0 sulla Lituania. Lewandowski e compagni restano agganciati a -3 dall’Olanda, ma almeno consolidano il secondo posto in classifica. Poi l’altra grande sorpresa della serata. Nel girone H, la Romania batte l’Austria (capolista a 15 punti). Decisiva l’unica rete al 95esimo di Ghita. E la Romania, sicura dei playoff, rovina i piani dell’Austria che spera in un pass diretto. Ne beneficia la Bosnia, a riposo per questo turno (girone da cinque).

I risultati:

  • (H) San Marino-Cipro 0-4
  • (L) Far Oer-Repubblica Ceca 2-1
  • (G) Olanda-Finlandia 4-0
  • (C) Scozia-Bielorussia 2-1
  • (L) Croazia-Gibilterra 3-0
  • (C) Danimarca-Grecia 3-1
  • (G) Lituania-Polonia 0-2
  • (H) Romania-Austria 1-0

 

