Hojlund fa volare Conte, Veiga condanna Tudor: vittoria Napoli, pari Juve

Azzurri vittoriosi contro lo Sporting Cp, i bianconeri subiscono nel recupero il pari siglato dall’ex

Dopo i due successi ottenuti ieri da Inter e Atalanta, le italiane vedono svanire un ciclo perfetto in Champions League. La Juventus viene raggiunta al 90′ in casa del Villarreal, mentre il Napoli conquista il successo in casa contro lo Sporting Cp.

I bianconeri giocano una gara dai due volti in Spagna. Nel primo tempo soffrono e rischiano e vanno sotto al 18′ con Mikautadze, pericolosissimo anche nel finale di tempo, poco dopo che Perin aveva tenuto a galla i bianconeri con un miracolo su Buchanan. Nella ripresa la musica cambia: l’ingresso di Conceicao svolta la gara. Prima serve David che si divora il pareggio: solo a porta vuota il canadese spedisce clamorosamente fuori. Poco dopo però è Gatti a trovare il gol, con una incredibile rovesciata. Il raddoppio arriva poco dopo, grazie allo stesso Conceicao, che sfrutta un erroraccio di Dani Parejo, che manda in porta il portoghese. David sfiora il tris ma colpisce la traversa. I padroni di casa premono e trovano il gol da palla inattiva. Calcio d’angolo dalla destra e Renato Veiga di testa batte Perin.

Vittoria raggiunta anche dal Napoli, non senza qualche sofferenza. Il primo tempo è tutto di marca azzurra e Hojlund, imbeccato da De Bruyne trova il vantaggio. Nella ripresa però gli azzurri calano e gli ospiti crescono. Araujo viene ingenuamente messo a terra in area da Politano e Suarez trasforma. Il Napoli cerca di tornare all’attacco, ma rischia in un paio di occasioni esponendosi al contropiede lusitano. Il gol lo trova ancora Hojlund, che di testa incorna in rete il cross di De Bruyne. Nel finale è decisivo Milinkovic-Savic a permettere a Conte di conquistare la prima vittoria azzurra in Champions League.

Villarreal-Juventus e Napoli-Sporting Cp: tabellino e classifica

La vittoria ottenuta contro i campioni di Portogallo permette al Napoli di conquistare i primi tre punti della sua League Phase. La Juve invece resta l’unica senza vittorie e diventa la peggiore delle italiane in classifica con due punti.

Villarreal-Juventus 2-2

Marcatori: Mikautadze (V) 18′, Gatti (J) 49′, Conceicao (J) 56′, Veiga (V) 90′.

Napoli-Sporting Cp 2-1

Marcatori: Hojlund (N) 36′ e 79′, Suarez (S) 62′.

Gli altri risultati:

Monaco-Manchester City 2-2: Haaland (MC) 15′ e 44′, Teze (MO) 18′, Dier (MO) 90′

Barcellona-Psg 1-2: Torres (B) 19′, Mayulu (P) 38′, Ramos (P) 90′.

Arsenal-Olympiacos 2-0: Martinelli 12′ e Saka 92′.

Bayer Leverkusen-Psv: Kofane (B) 65′, Saibari (P) 72′.

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao 4-1: Svensson (B) 28′, Chukwuemeka (B) 50′, Guruzeta (A) 62′, Guirassy (B) 82′, Brandt (B) 91′.

Qarabag-Copenhagen 2-0: Zoubir 28′, Addai 83′.

Union Sg-Newcastle 0-4: Woltemade 17′, Gordon 43′ e 64′, Barnes 80′.

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter, Arsenal e Qarabag punti 6; Borussia Dortmund, Manchester City e Tottenham 4; Atletico Madrid, Newcastle, Marsiglia, Club Brugge, Sporting CP, Union SG, Barcellona, Eintracht Francoforte, Liverpool, Chelsea, Napoli, Galatasaray e Atalanta 3; Juventus, Bayer Leverkusen e Bodo Glimt 2; Villarreal, Psv Eindhoven, Slavia Praga, Copenaghen, Monaco, Pafos e Olympiacos 1; Benfica, Ajax, Athletic Bilbao, e Kairat Almaty 0.