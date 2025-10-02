Lewandowski in Serie A, svolta e annuncio: “Possibilità concrete”

Il polacco è stato accostato nelle ultime ore al Milan addirittura già per il mercato di gennaio: ecco come stanno le cose

Il Milan è partito molto bene in questa stagione, con l’unico inciampo iniziale legato alla sconfitta interna con la Cremonese. Per il resto solo vittorie, dal Bari in Coppa Italia fino al big match di domenica scorsa contro il Napoli che è valso il primo posto in coabitazione con Conte e con la Roma. Ora per la squadra di Allegri è in arrivo un altro test mica male, in campo come anche a livello emotivo. Il posticipo, ultima gara della 6a giornata prima della sosta, offre infatti il ritorno di Max all’Allianz Stadium dopo la (brusca) separazione nel 2024.

Nel frattempo l’allenatore toscano ha voltato pagina, anche se è rimasto fermo per tutta la stagione successiva all’addio alla Juventus. Una gara speciale per Allegri come per i tifosi e i colori bianconeri, che dovrebbero accogliere calorosamente il loro ex allenatore. Ora nel presente e nel futuro del mister c’è il Milan, i risultati con un obiettivo chiaro che è quello di arrivare almeno in Champions, e un mercato di gennaio che può regalare ancora qualche perla.

Uno dei nomi circolati nelle scorse ore è forse il più suggestivo che potesse capitare, ovvero Robert Lewandowski. Il polacco accostato ai rossoneri ovviamente ha subito scatenato i tifosi sui social e non solo, anche perché Tare in attacco non ha più puntato su altri bomber da affiancare a Gimenez. Che pure era al passo d’addio. L’unico arrivo è stato Nkunku, che punta di certo non è e in ogni caso deve ancora trovare il suo spazio.

Lewandowski-Milan, cosa può succedere: “Ora pensa al Barcellona, ma può andare via a zero”

La suggestione legata a Lewandowski è stata quindi approfondita in queste ore, trovando però non troppi riscontri. A parlarne è stato Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, facendo il punto sul polacco: “Per lui ora concentrazione assoluta sul Barcellona, punta a vincere tutto, in primis la Champions. Non si parlerà di futuro e soprattutto non prenderà decisioni nei prossimi mesi. Punta a finire l’anno al Barcellona e fare il meglio”. In soldoni, per gennaio la pista è parecchio complicata.

“Poi – continua il giornalista – ci sono possibilità concrete oltre il 50% di andare via a zero. E lì si aprono scenari, Milan o Arabia o altro. Con i rossoneri ad ora non c’è una trattativa vera e propria: le richieste di informazioni fanno parte del calcio. Ora testa di Lewa è al Barca, poi il contratto in scadenza può essere un fattore”.

Poi Moretto precisa: “Il polacco guadagna tanto, il Milan ha un tetto ingaggi che probabilmente verrà alzato. In ogni caso la dirigenza del Milan vuole vedere la situazione in classifica e le risposte dei giocatori al lavoro di Allegri prima di puntare eventualmente su un altro attaccante. Ma potrebbe decidere alla fine di restare così”. Anche se i tifosi già sognano un Modric-bis.