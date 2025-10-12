L’Inter sul figlio di Robinho: offerta in vista

Blitz per l’erede dell’ex attaccante del Milan, i dettagli dell’interessamento

Robinho di nuovo a San Siro, ma non si tratta dell’ex attaccante del Milan. A più di un decennio di distanza dalle gesta del brasiliano in maglia rossonera, nel campionato di Serie A potremmo assistere a quelle del figlio, Robinho Jr., entrato nel mirino dell’Inter.

17 anni, in forza al Santos, il giovane si sta già imponendo come uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano. Capace di svariare su tutto il fronte d’attacco, come trequartista o come esterno sia sinistro che destro, ha attirato l’interessamento di tanti club blasonati. In Brasile, secondo ‘UOL Esporte’, si riferisce che l’Inter sta pianificando una mossa d’anticipo, per mettere le mani su di lui prima che si scateni un’asta.

Mercoledì prossimo, il Santos giocherà nel derby contro il Corinthians e, come riportato dalla testata brasiliana, l’Inter dovrebbe inviare un osservatore. Previsto anche l’incontro con i rappresentanti del giocatore. Possibile che nei prossimi mesi venga presentata un’offerta, per farlo arrivare in Italia nell’estate del 2026.

Inter, progetto giovani per la prossima stagione: rivoluzione targata Chivu

Una ipotesi sicuramente suggestiva e da seguire con notevole attenzione. Il potenziale del figlio d’arte c’è tutto, ma ci sono anche molti altri profili che il club sta seguendo, per avviare effettivamente quella rivoluzione che quest’estate non si è concretizzata.

La scelta è stata quella di non stravolgere tutto e dare fiducia, per larga parte, al gruppo storico. Ma degli addii pesanti, tra un anno, ci saranno certamente. E si intenderà dare a Chivu il materiale per costruire un nuovo ciclo, con calciatori più giovani. Come riferito da Calciomercato.it, del resto, l’Inter è tra le società più attive nel Mondiale Under 20 in corso di svolgimento, prendendo nota dei progressi di tanti prospetti che possono diventare dei futuri craque.