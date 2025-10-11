Inter, Juve e Milan al Mondiale Under 20: gli osservati speciali | ESCLUSIVO

Tante squadre italiane hanno inviato i propri emissari in Cile per scoprire nuovi talenti

Eliminata agli ottavi di finale dagli Stati Uniti con uno 0-3 senza diritto di replica, l’Italia Under 20 ha fatto rientro a casa, a differenza di numerosi emissari delle squadre italiane, che stanno continuando a monitorare la rassegna iridata.

Vetrina imprescindibile per osservatori, scout e direttori sportivi, il Mondiale Under 20 ha messo in mostra diversi talenti interessanti, anche se diverse Nazionali sono state costrette a mandare in campo molte seconde linee, visto che la competizione non si sta svolgendo all’interno delle date Fifa.

Il Brasile è senza dubbio la rappresentazione più lampante di questo problema. Eliminati già nella fase a gironi, i verdeoro hanno incassato diversi no dalle squadre di club, come quello del Vasco da Gama per Rayan, autore di una stagione da incorniciare.

Nonostante ciò, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, Juventus, Torino, Inter, Milan, Como, Parma e Udinese hanno ufficialmente accreditato i propri scout in Cile. Oltre al sedicenne Gilberto Mora (Messico) finito già nel mirino del Barcellona, sono stati visionati diversi prospetti sudamericani.

Nell’Albiceleste, Alvaro Montoro del Botafogo (trequartista) e Tobias Andrada del Velez (centrocampista centrale) hanno già diversi estimatori in Europa, così come i brasiliani Iago del Flamengo (difensore centrale), Gustavo Prado dell’Internacional di Porto Alegre (attaccante esterno), João Cruz dell’Athletico Paranaense (centrocampista centrale), Luighi e Belè del Palmeiras (attaccanti).