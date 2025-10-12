Zidane e il ritorno alla Juve: “E’ nel mio cuore, ma l’obiettivo…”

Il tecnico transalpino ha parlato di una possibile nuova esperienza in bianconero, stavolta da allenatore

Ha incantato il popolo bianconero con le sue giocate e tanti tifosi della Juventus sperano un giorno di rivederlo a Torino, stavolta nelle vesti di allenatore. Un amore reciproco, quello tra il club piemontese e Zinedine Zidane, con il transalpino che ha ribadito il suo legame con i colori bianconeri.

Intervenuto dal palco dell’Auditorium di Santa Chiara a Trento per il Festival dello Sport, Zidane ha parlato di un possibile ritorno a Torino, magari nelle vesti di allenatore della Juventus. Il transalpino è fermo da ben cinque stagioni dopo l’esperienza con il Real Madrid. “Sicuramente tornerò ad allenare” ha dichiarato Zidane, uno dei tecnici più vincenti della sua generazione, vincitore di tre Champions League consecutive.

E in merito ad un possibile approdo alla Juve ha commentato: “Se escludo un ritorno alla Juve? Non lo so. Al momento non è successo. Ho fatto delle altre scelte. La Juve ce l’ho sempre nel cuore, mi ha dato tanto quando sono arrivato. Poi per il futuro non lo so. La mia sensazione è che quello che voglio fare in futuro è di poter allenare la Nazionale, anche se non parlo di adesso. Vorrei farlo un giorno. Vedremo”. C’è da sottolineare che Didier Deschamps, altro ex bianconero, ha ufficializzato che lascerà la guida della nazionale francese al termine del Mondiale 2026 e ancora non è stato annunciato l’erede. Chissà che davvero la Federcalcio transalpina non decida di investire su Zidane e fare in modo che possa coronare il suo sogno.